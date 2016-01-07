منافع ملی در انتخابات باید در اولویت برنامه مسئولان قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عسگری در نهمین جلسه ستاد انتخابات شهرستان البرز که صبح پنجشنبه در محل فرمانداری برگزار شد اظهارداشت: خوشبختانه با گذشت بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی هم مردم و هم مسئولان تجربه خوبی از انتخابات دارند و این حرکت ارزشمند که بیانگر مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود است همواره باشکوه در کشور برگزار شده است.

وی افزود: حضور آگاهانه مردم در انتخابات و پای صندوق های رای بیانگر شعور سیاسی و آگاه مندانه ملتی فهیم است که با انتخاب افرادی اصلح زمام امور خود را بدست نمایندگان خود می سپارند و در مدیریت کشور نقش آفرینی می کنند.

عسگری تصریح کرد: مهمترین وظیفه مسئولان در برگزاری انتخابات رعایت دقیق قانون در همه مراحل است لذا باید با تجربه و شناخت کافی در اجرای انتخابات سعه صدر هم داشته باشیم و با در نظر گرفتن عدالت انتخاباتی، اجرای قانون را در اولویت کاری خود قرار دهیم.

فرماندار شهرستان البرز یادآورشد: خوشبختانه تعامل مناسبی میان ستاد انتخابات و دستگاه های اجرایی در شهرستان البرز وجود دارد که ایین ویژگی می تواند به برگزاری انتخاباتی پرشور در اسفند ماه امسال کمک کند.

وی در ادامه با اشاره به گزارش کمیته پشتیبانی ستادانتخابات شهرستان مبنی بر شناسایی امکانات مورد نیاز شعب اخذ رای اظهارداشت: با توجه به برگزاری انتخابات در فصل سرما ضروری است مسئولان برای تامین وسیله نقلیه کمک دار برای خدمت رسانی در مناطق کوهستانی و صعب العبور پیش بینی و اقدام لازم را انجام دهند.

عسگری بیان کرد: از بخشداران شهرستان هم درخواست می کنیم در این خصوص اقدام لازم را انجام دهند تا مشکلی در خدمت رسانی زمان انتخابات ایجاد نشود.

فرماندار شهرستان البرز در خصوص اهمیت اطلاع رسانی به موقع از مسایل انتخاباتی تاکید کرد و گفت: با اطلاع رسانی درست و دقیق باید عموم مردم را در جریان فعالیتهای خود قرار دهیم و اگر کمبود و نواقصی در کار مشاهده شد نیز با تذکر مردم بلافاصله برطرف شود.

وی اضافه کرد: همه باید منافع ملی را در نظر بگیریم و از اعمال سلیقه شخصی جلوگیری کنیم و بدانیم مهمترین وظیفه مسئولان آماده کردن امکانات و شرایط مطلوب برای برگزاری انتخاباتی بانشاط و قانونمند است تا مشارکت حداکثری شکل بگیرد.

در ادامه این جلسه در خصوص تامین امکانات مورد نیاز مناطق مختلف برای برگزاری انتخابات در اسفند ماه سالجاری تبادل نظر شد.