انتخاب اعضای شعب در کهگیلویه و بویراحمد ازچهارم بهمن آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی شامگاه چهارشنبه در گردهمایی هیئت‌های اجرایی، نظارت و بازرسی انتخابات حوزه انتخابیه کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده افزود: شعب اخذ رأی هم تعیین شده و بسترهای لازم برای برگزاری انتخاباتی سالم و حداکثری مهیاست.

وی، امانت‌داری را از مهم‌ترین ویژگی‌های اعضای هیئت‌های اجرایی، نظارت، بازرسی و شعب دانست و بیان کرد: همه دست‌اندرکاران انتخابات با تعامل و همدلی در راستای اجرای هر چه باشکوه انتخابات تلاش می‌کنند.

محمدی همچنین گفت: نحوه تبلیغات کاندیداها نظارت و کنترل می‌شود و برای راه‌اندازی کاروان‌های تبلیغاتی تعریف واحدی مشخص خواهد شد و نامزدهای انتخابات موظفند سقف تعیین شده را در تبلیغات رعایت کنند.

وی انتخابات را مظهر اقتدار ملی دانست و تاکید کرد: انتخابات در اقتدار ملی و کارآمدی نظام در صحنه بین‌الملل نقش مهمی دارد.

محمدی تصریح کرد: در شرایط فعلی کشور حضور حداکثری مردم می‌تواند موجب انسجام و وحدت داخلی و ارتقای هر چه بیشتر جایگاه کشور در عرصه بین الملل شود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار اظهار داشت: مجموعه عوامل انتخابات تلاش می کنند با بسترسازی مناسب برگزاری انتخاباتی با شکوه را رقم بزنند.

وی اعتماد را به عنوان سرمایه اجتماعی دانست و اظهار کرد: باید این اعتماد بیش از پیش شود تا رضایت‌مندی، مشارکت و همراهی هر چه بیشتر مردم را در پی داشته باشد.

معاون استاندار تنوع در سلایق و گرایش افراد را از عوامل دفاع از سلامت انتخابات دانست و افزود: همان طوری‌که تعادل نسبی در اعضای هیئت‌های اجرایی داریم تنوع و دقت در انتخاب اعضای شعب هم لحاظ می‌شود.

رئیس هیات نظارت بر انتخابات کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به نقش مهم رسانه در تنویر افکار عمومی و برگزاری انتخابات سالم گفت: رسانه ها باید در انتخابات امانت دار خوبی باشند.

حجت الاسلام قدرت الله خرم روز افزود: انتخابات یکی از جلوه های مهم مشارکت سرنوشت ساز مردم در نظام جمهوری اسلامی است و وظیفه مسئولان نیز در این راستا سنگین است.

وی با اشاره به شرایط حساس منطقه تاکید کرد: انتخابات پیش رو آثار جهانی، منطقه ای و داخلی دارد.

