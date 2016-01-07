نتایج اولیه تکمیل ظرفیت دکتری ۹۴ امروز اعلام می شود

دکتر حسین توکلی - مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اسامی ۳ هزار و ۴۲۴ نفر (یک هزار و ۲۱۱ نفر زن و ۲ هزار و ۲۱۳نفر مرد) معرفی شدگان چند برابر ظرفیت آزمون دکتری ۹۴ برای شرکت در مرحله مصاحبه به همراه کارنامه مربوطه این داوطلبان امروز بعدازظهر بر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد.

وی افزود: با توجه به اعلام ظرفیت برخی دانشگاه ها در برخی کد رشته محل های تحصیلی و تکمیل ظرفیت برای آزمون دکتری سال ۹۴، مرحله تکمیل ظرفیت در روزهای ۲ تا ۸ دیماه انجام شد.

توکلی خاطرنشان کرد: داوطلبان می توانند نسبت به انتخاب حداکثر ۱۰ کدرشته محل اقدام کنند که در نهایت ۱۱ هزار و ۱۴۲ داوطلب برای ۷۴۷ ظرفیت جدبد و تکمیل ظرفیت ثبت نام کردند.

وی گفت: فهرست اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت امروز اعلام می شود و داوطلبانی که در یک یا چند کدرشته محل (حداکثر پنج کدرشته محل) در ردیف چند برابر ظرفیت قرار گرفته اند لازم است باهمراه داشتن مدارک اعلام شده برای شرکت در مصاحبه و یا سایر مراحل پذیرش به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مراجعه کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: داوطلبانی که اسامی آنها جزء معرفی شدگان قرار دارد باید ۲۰ تا ۲۶ دیماه به نظور تکمیل فرم بررسی صلاحیت عمومی خود ضمن پرداخت مبلغ ۲۵ هزار تومان نسبت به تکمیل فرم و دریافت کد پیگیری اقدام کنند و در صورت عدم تکمیل فرم از گزینش حذف می شوند.

وی اضافه کرد: افرادی که در زمان معرفی شدن در اردیبهشت ماه نسبت به تکمیل این فرم اقدام کرده اند در این مرحله نیازی به پرداخت مجدد و تکمیل فرم ندارند.

وی افزود: این اسامی برای شرکت در مرحله مصاحبه به همراه کارنامه داوطلبان این مرحله از آزمون دکتری ۹۴ منتشر می شود.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: پیش از این اعلام شده بود که نتایج اولیه برای معرفی برای طی کردن سایر شرایط در هفته سوم دی ماه اعلام می شود.