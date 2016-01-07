گودهای زورخانه ای راه ارتباطی بین ناجا با افراد جامعه باشد

به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار محمدرضا مقیمی در حاشیه پنجمین نشست هیأت ورزشی پهلوانی و زورخانه ای ناجا با اشاره به سابقه ورزش باستانی کشور، گفت: ورزش باستانی یک ورزش سنتی - ایرانی است که از دیرباز همواره قداست خویش را حفظ کرده و نیز پیام ها و مضامین اخلاقی و عرفانی زیادی را در بردارد؛ ضمن اینکه این ورزش، افراد بزرگ و شریفی را در دامان خود پرورانیده است لذا این بزرگان را باید الگوی خود قرار دهیم.

رئیس هیأت ورزش پهلوانی و زورخانه ای ناجا افزود: جانمایی و ایجاد گود زورخانه ای در یگان های ناجا و استانها، مورد توجه سازمان است که البته این امر مستلزم احصاء مقدورات و قابلیت های گود زورخانه ای است که باید در جلسات بعدی مورد بررسی قرار گیرد.

سردار مقیمی گفت: احداث گودهای زورخانه ای ناجا باید به گونه ای باشد که باعث ایجاد ارتباط ناجا با عموم افراد جامعه شود و درهای آن محصور به اماکن انتظامی نباشد، بلکه افراد عادی هم قادر به استفاده از آن باشند.

وی با اشاره به موضوع تعیین روسای کمیته های این هیأت ورزشی، گفت: توانایی انجام این مسئولیت، مستلزم وقت گذاشتن و استفاده حداکثری از قابلیت ها در جهت پیشبرد برنامه ها و اهداف فراروی این هیأت است و به همین منظور افرادی بر اساس شایستگی، توان، تجربه و تخصص های مربوطه، به سمت روسای کمیته های این هیأت منصوب شدند.