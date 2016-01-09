آیا السیسی به ترکیه می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه البیان، منابع وابسته به ریاست جمهوری مصر سفر عبدالفتاح السیسی به ترکیه در آوریل آینده را تکذیب کردند.

علاء یوسف سخنگوی ریاست جمهوری مصر بیان کرد: موضوع سفر رئیس جمهوری مصر به ترکیه اساسا مطرح نیست و بحث سفر برای حضور در نشست سازمان همکاری اسلامی وجود ندارد.

شایان ذکر است که بر اساس پروتکل ها مربوط به نشست سازمان همکاری اسلامی که آنکارا ریاست دور جدید آن را بر عهده خواهد گرفت باید رئیس کنونی یعنی مصر آن را تحویل دهد.این موضوع بحث و جدل هایی درباره امکان سفر رئیس جمهوری مصر برای تحویل دادن ریاست به رجب طیب اردوغان مطرح کرده بود. این نشست در آوریل آینده برگزار می شود.

از سوی دیگر عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر در پیامی به قبطی های مصر به مناسبت آغاز سال نو میلادی گفت: ما ملتی واحد هستیم که می سازیم و آباد می کنیم.