به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان، عبدالقهار ناصحی در این باره اظهار کرد: به منظور حمایت از شرکت های دانش بنیان آمادگی کامل داریم تا از این شرکتها جمایت کنیم.

وی افزود: با توجه به ابلاغیه دی‌ماه سال جاری سازمان صنایع كوچک و شهرک‌ های صنعتی ایران شرکت‌های دانش‌بنیان متقاضی زمین در شهرک‌ها و نواحی صنعتی می‌توانند از امكان پرداخت یک‌ سوم بخش نقدی به میزان ۱۰ درصد نرخ حقوق انتفاع برخوردار شده و همچنین امكان تقسیط بخش غیر نقدی این افراد تا ۴۲ ماه فراهم می‌شود.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گفت: به‌ این‌ ترتیب شرایط بسیار مساعدی به‌صورت ۱۰ درصد نقد و ۹۰ درصد تقسیط برای واگذاری زمین به شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم‌ شده كه علاوه بر تقسیط بلندمدت، تنفس اولیه ۹ ماهه در شهرک‌های برخوردار و ۱۵ ماهه در شهرک‌های صنعتی مناطق غیر برخوردار نیز برای آن‌ها قابل‌ اعمال است.

ناصحی تصریح كرد: در راستای شناسایی و كمک به واحدهای صنعتی دانش‌بنیان و توانمند کردن آن‌ها در حوزه تولید و صنعت ۱۲ واحد صنعتی از شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان كه در حوزه فناوری و تولید محصولات دانش‌بنیان فعالیت دارند شناسایی‌شده‌اند كه تا پایان سال جاری از این تعداد ۴ واحد صنعتی به‌عنوان شركت دانش‌بنیان از كارگروه یاد شده موفق به دریافت تأییدیه می‌شوند.

وی گفت: امیدواریم با این تسهیلات ایجاد شده شاهد حضور شرکت های دانش بنیان در بخش تولید برای تبدیل کردن علم خود به ثروت از مسیر تولید محصول باشند و الگویی در نزدیک شدن علم و دانشگاه به صنعت ارائه شود.