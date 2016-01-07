مرکز تخصصی قرآنی و عترت نبی اکرم(ص) جزیره قشم افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عزت الله صفاریان چهارشنبه شب در مراسم افتتاح سیزدهمین مرکز تخصصی قرآن و عترت نبی اکرم(ص) قشم،بیان کرد: ۱۳ مرکز تخصصی قرآن و عترت توسط وزارت دفاع در شهرهای مختلف کشور احداث شد. وزارت دفاع در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه فرهنگ قرآن در جامعه و دستیابی به چشم انداز تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن اقدام به تاسیس مراکز قرآنی در کشور زده است.

حجت الاسلام صفاریان عنوان کرد: مراکز تخصصی قرآن و عترت وزارت دفاع در اختیار تمام مردم قرار دارد. همچنین وزارت دفاع اقدام به توسعه ایستگاه ها و سامانه های قرآنی در فضای مجازی برای دسترسی راحت تر مردم کرده است.

معاون تبلیغات و روابط عمومی وزیر دفاع با اشاره به ظرفیت های قرآنی در جزیره قشم خاطرنشان کرد: از زمان آغاز فعالیت این مرکز که در حد فراخوان بوده ۵۰۰ داوطلب فراگیر علوم قرآنی ثبت نام کرده اند.

حجت الاسلام صفاریان ادامه داد: برای اینکه فعالیت این مرکز به صورت مستمر ادامه یابد، موضوع تربیت مربیان قرآنی نیز به صورت جدی دنبال می شود. تا علاوه بر تامین مدرسان قرآنی این مرکز، نیاز دیگر مراکز قرآنی شهرستان و استان نیز تامین شود.