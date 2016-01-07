به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، منابع وابسته به وزارت کشور سوریه اعلام کردند: آمار کشته و زخمی شدگان ناشی از حملات خمپاره ای به دمشق به ۹ نفر و آمار زخمی شدگان به ۳۶ نفر رسیده است.

این منابع افزودند: تروریست هایی که در غوطه شرقی هستند این حملات خمپاره ای را انجام داده اند.

در حلب نیز تروریست ها منطقه خیابان النیل در این شهر را هدف حملات راکتی قرار دادند که بر اثر آن ۴ نفر زخمی شدند و زیان و خساراتی به دارائی های عمومی و خصوصی وارد آمد.

سانا گزارش داد: این حملات از سوی تروریست هایی که در منطقه بنی زید به سر می برند و وابسته به گروه موسوم به لواء شهداء بدر هستند و روابط قوی با دستگاه اطلاعاتی ترکیه هستند صورت گرفت.

از حلب همچنین خبر می رسد که گروهک تکفیری داعش به مواضع نیروهای سوریه دموکراتیک در اطراف سد تشرین و پل قرقوزاق در حومه حلب یورش برده است.

این در حالی است که در درگیری میان تروریست های جیش الاسلام و تروریست های لواء فجر الامه در منطقه القابون در دمشق دهها نفر از طرفین به هلاکت رسیدند.

همچنین منابع سوری از دفع یورش داعش به فروگاه نظامی دیرالزور از سوی ارتش سوریه خبر دادند.

در استان حماه ارتش سوریه با توپخانه مراکز وابسته به لواء احفاد عثمان در روستای عقرب را هدف قرار داد و ضمن انهدام مواضع آنها، شماری از تروریست ها را کُشت و شماری دیگر را زخمی کرد.