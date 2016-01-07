  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۷ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۱۳

مدیر امور فرهنگی کمیته امداد استان:

دومین کاروان مددجویان آذربایجان شرقی به كربلای معلی اعزام می شود

دومین کاروان مددجویان آذربایجان شرقی به كربلای معلی اعزام می شود

تبریز - مدیر امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان شرقی از اعزام دومین كاروان زیارتی مددجویان تحت پوشش این نهاد به كربلای معلی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان شرقی، یوسف زمانی صبح پنجشنبه با بیان این مطلب افزود: دومین كاروان زیارتی مددجویان تحت حمایت این نهاد، شامل ۴۳ نفر برای زیارت حرم مطهر سرور و سالار شهیدان امام حسین (ع) به کربلای معلی اعزام شدند.

وی تاکید کرد: سفرهای زیارتی مددجویان در راستای تقویت و ارتقاء باورهای دینی و ارج نهادن به خانواده های نیازمند و سالمندان صورت می گیرد و هدف این اردوی زیارتی نیز معرفی سبك زندگی دینی و اسلامی است.

مدیر امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان شرقی اظهار داشت: تعمیق باورهای دینی، آشنایی با واقعیت تاریخی عاشورا و مبارزه امام حسین و شناساندن اعتبار والای اسلام از جمله مواردی است كه در طول این زیارت برای زائران تبیین می شود.

گفتنی است نخستین كاروان زیارتی مرقد مطهر سید الشهدا (ع) از آذربایجان شرقی مهر امسال به کربلای معلی اعزام شدند.

کد مطلب 3019214

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها