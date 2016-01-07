دومین کاروان مددجویان آذربایجان شرقی به كربلای معلی اعزام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان شرقی، یوسف زمانی صبح پنجشنبه با بیان این مطلب افزود: دومین كاروان زیارتی مددجویان تحت حمایت این نهاد، شامل ۴۳ نفر برای زیارت حرم مطهر سرور و سالار شهیدان امام حسین (ع) به کربلای معلی اعزام شدند.

وی تاکید کرد: سفرهای زیارتی مددجویان در راستای تقویت و ارتقاء باورهای دینی و ارج نهادن به خانواده های نیازمند و سالمندان صورت می گیرد و هدف این اردوی زیارتی نیز معرفی سبك زندگی دینی و اسلامی است.

مدیر امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان شرقی اظهار داشت: تعمیق باورهای دینی، آشنایی با واقعیت تاریخی عاشورا و مبارزه امام حسین و شناساندن اعتبار والای اسلام از جمله مواردی است كه در طول این زیارت برای زائران تبیین می شود.

گفتنی است نخستین كاروان زیارتی مرقد مطهر سید الشهدا (ع) از آذربایجان شرقی مهر امسال به کربلای معلی اعزام شدند.