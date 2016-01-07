حمایت از هنرمندان متعهد و ارزشی اولویت اصلی حوزه هنری کردستان است

به گزارش خبرنگار مهر، امین مرادی شامگاه چهارشنبه در مراسم ویژه اکران و تقدیر از عوامل فیلم حکایت عاشقی در پردیس سینمایی بهمن سنندج اظهار داشت: حمایت از هنرمندان متعهد و ارزشی استان کردستان در راستای کمک به فرهنگ این استان یکی از اولویت های اصلی حوزه هنری است.

وی با اشاره به اینکه حوزه هنری به دنبال تقوست و توسعه فعالیت های فرهنگی در استان کردستان است، افزود: حذف موانع اداری و بوروکراسی های زائد باعث شده است که حوزه هنری ارتباط خوبی با فعالان فرهنگی و هنری داشته باشد.

رئیس حوزه هنری استان کردستان گفت: خوشبختانه کردستان در بخش فرهنگ و هنر ظرفیت های خوبی در اختیار دارد و به همین دلیل باید همه تلاش کنیم تا این ظرفیت ها به خوبی شناسایی و معرفی شوند.

وی افزود: تجلیل و تقدیر از کارگردان و همچنین عوامل کردستانی فیلم عاشقی در راستای نشان دادن بخشی از توانمندی های فرهنگی و هنری استان کردستان صورت می گیرد و انتظار می رود که همچنان شاهد رشد و ارتقاء فعالیت های فرهنگی و هنری در استان کردستان باشیم.

کارگردان فیلم حکایت عاشقی نیز در این مراسم ضمن تقدیر از رئیس حوزه هنری استان کردستان، گفت: یکی از آرزوهای دیرینه من دیدن فیلم حکایت عاشقی از سوی مردم استانم بود که امیدوارم فرصتی فراهم شود تا همگان این فیلم را ببینند.

احمد رمضان زاده افزود: ما تلاش زیادی در زمان ساخت این اثر متحمل شدیم ولی خوشحالم که در نهایت اثری قابل توجه برای معرفی بخش کوجکی از فاجعه شیمیایی حلبچه تولید و عرضه شد.

شیلان رحمانی بازیگر کردستانی فیلم حکایت عاشقی نیز گفت: من خیلی خوشحالم که یکی از کارهای سینمایی که در آن بازی کرده ام در شهرم سنندج به نمایش گذاشته می شود و امیدوارم که مردم از این اثر لذت ببرند.

بهمن زرین پور دیگر بازیگر فلیم حکایت عاشقی نیز در این مراسم عنوان کرد: من چندین سال کار بازیگری را کنار گذاشته بودم ولی فیلم حکایت عاشقی دوباره باعث شد وارد این عرصه شوم و از این انتخاب بی نهایت راضی هستم.

در ادامه این مراسم که با حضور پر شور مردم برگزار شد، علاوه بر تقدیر از کارگردان و بازیگران فیلم حکایت عاشقی، این اثر نیز نمایش داده شد.