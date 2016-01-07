عملیات کنترل هرز آب در ۲۵۰ هکتار منطقه خوریان سمنان انجام شد

سید ابوالفضل ولیئی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بذر گیاه تاغ که گونه سازگار با منطقه است در مساحتی معادل ۱۵ هکتار با مشارکت جمعی از روستاییان منطقه خوریان سمنان کاشته شد.

وی با اشاره به مشارکت ۷۵ نفر در این طرح، افزود: هدف از اجرای این طرح فرهنگ سازی و آموزش مشارکتی، به تصویر کشیدن نقش و جایگاه واقعی مردم به ویژه جوامع محلی در ایجاد وحفظ پوشش گیاهی در منطقه است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سمنان افزود: برنامه جنگلانه مشارکتی با هدف احیا جنگلهای دست کاشت بیابانی در منطقه خوریان در بخشی از یک حوزه ۲۵۰ هکتاری انجام شد.

ولیئی با بیان اینکه اعضای بسیج عشایری سمنان امام رضا (ع)، هیئت کوهنوردی قومس و نیزوا، تشکل سبز گامان قومس، انجمن ریحانه کویر سبز و پرسنل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سمنان و جمعی از روستاییان در این طرح مشارکت داشتند، تصریح کرد: این پروژه متکی به توان تشکل ها و سازمان های غیردولتی و جوامع محلی و علاقه مندان به طبیعت است و نوعی فرهنگ سازی در راستای حفاظت و صیانت و توسعه جنگل محسوب می شود.

وی همچنین اشاره ای نیز به بارندگی های اخیر در حوزه های زردتل و چاشتخوران شهرستان سمنان داشت و گفت: به دلیل حساسیت منطقه به فرسایش خاک، سیلاب های گسترده ای به وقوع پیوسته که خوشبختانه در اجرای عملیات مختلف آبخیزداری در این حوزه ۵۰۰ هزار متر مربع سیلاب به خوبی مهار و از بروز خسارات و تلفات جلوگیری شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سمنان با بیان اینکه نقش آبخیزداری به عنوان علم و هنر مدیریت منابع آب و خاک، در کنترل سیلابها و جلوگیری از فرسایشهای مخرب و تامین بهینه معیشت آبخیز نشینان، برهیچکس پوشیده نیست، اظهار داشت: در صورت عدم اجرای این پروژه ها، بروز خسارات شدید به اراضی مزروعی و تاسیسات دامداری و راه های مواصلاتی کاملاً محتمل است.

ولیئی اظهار داشت: در حال حاضر علاوه بر کاهش فرسایش خاک و جلوگیری از آلودگی و هدر رفت نزولات جوی شاهد تغذیه سفره های آب زیر زمینی، افزایش بیوماس و بهبود وضعیت اقتصادی آبخیزنشینان نیز بوده ایم.

وی در خاتمه ابراز داشت: امیدواریم با تامین اعتبارات مورد نیاز در آینده قادر به اجرای پروژه های مورد نظر در سایر مناطق حساس شهرستان سمنان باشیم.