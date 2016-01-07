به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری همدان، رضا قیاسی در جلسه کارگروه آموزش پژوهش و فناوری و نوآوری در دانشگاه صنعتی همدان اظهار داشت: استان همدان با وسعت ۲۰ هزار کیلومترمربع ۱.۲ درصد از مساحت کل کشور را در برگرفته و با جمعیت یک‌میلیون و ۷۵۰ نفری ۲.۳ درصد از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: استان همدان در بخش کشاورزی؛ ۳.۷ درصد از سهم کشوری و در بخش صنعتی نیز یک درصد را از آن خودکرده که نشان از توسعه ضعیف صنعت دارد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری همدان در خصوص اراضی زیر کشت آبیاری تحت‌فشار استان گفت: ۱۲۰ هزار هکتار از اراضی زیر کشت، مجهز به آبیاری تحت‌فشار است که با ۱۶ درصد سهم کشوری مقام دوم را در این زمینه در کشور داریم.

قیاسی عنوان کرد: در بخش کشاورزی استان با کاهش شدید منابع آبی مواجه است که این امر موجب افت شدید سفره‌های زیرزمینی شده است.