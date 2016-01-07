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۱۷ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۵۰

واکنش به اظهار نظر درباره معاینه فنی خودروهای پلیس

رئیس پلیس راهور: نظر قائم مقام معاینه فنی خارج از حیطه وظایف اوست

رئیس پلیس راهور: نظر قائم مقام معاینه فنی خارج از حیطه وظایف اوست

رییس پلیس راهور گفت: عدم مراجعه ما به مراکز معاینه فنی عادی، طبقه بندی‌هایی است که ستاد کل برای خودروهای نظامی مشخص کرده و نظر قائم مقام معاینه فنی خارج از حیطه وظایف او است.

سردار تقی مهری رئیس پلیس راهور ناجا در گفتگو با خبرنگار مهر درباره صحبت های حسینی منش قائم مقام ستاد مراکز معاینه فنی شهر تهران، گفت: بر اساس ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح سالهاست که خودروهای پلیسی به صورت هفتگی و ماهانه در تعمیرگاه هایی که برای سلامت خودرو نظامی در نظر گرفته شده است بازدید و سلامت خودرو از نظر ظاهری و فنی بررسی می شود.

وی با اشاره به اینکه اظهار نظر این مقام مسئول، شخصی است و این موضوع خارج از حیطه وظایف وی است، گفت: ما به مراکز معاینه فنی عادی که زیرمجموعه شهرداری است، مراجعه نمی کنیم و علت عدم مراجعه ما به این مراکز، طبقه بندی هایی است که ستاد کل برای خودروهای نظامی مشخص کرده است.

سردار مهری ادامه داد: برای خودروهای پلیس دفترچه های تعمیرات، جایگزین برچسب معاینه فنی است و با توجه به اینکه سلامت خودروهای پلیس برای ستاد کل نیروهای مسلح حساسیت دارد از دفترچه تعمیرات به صورت روزانه بازدید می شود.

وی گفت: میانگین عمر مفید خودروهای وارداتی پلیس ۷ سال و نیم و میانگین عمر خودروهای تولید داخل پلیس ۵ سال است و نکته جالب توجه این است که عمر مفید ۹۰ درصد خودروهای پلیس، زیر ۸ سال است.

کد مطلب 3019228

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