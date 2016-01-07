تیم ملی در رده چهل و سوم جهان/ ایران همچنان صدرنشین آسیاست

به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا امروز پنجشنبه نخستین رده‌بندی ماهانه برترین های فوتبال دنیا را اعلام کرد که بر این اساس تیم ملی ایران با کسب ۶۷۲ امتیاز در رده چهل و سوم جهان و نخست آسیا ایستاد. تیم ایران نسبت به ماه گذشته میلادی در رنکینک کلی فیفا دو پله صعود داشت.

بعد از ایران تیم کره جنوبی با کسب ۶۱۷ امتیاز در رده دوم آسیا قرار دارد. این تیم مکان ۵۱ رنکینگ فیفا را به خود اختصاص داده است. ژاپن با ۶۰۷ امتیاز تیم سوم آسیا بوده و در رده پنجاه و سوم این رنکینگ قرار گرفته است. تیم ملی استرالیا، قهرمان جام ملت‌ها نیز با کسب ۵۸۳ امتیاز در رده چهارم آسیا و ۵۹ فیفا قرار دارد. امارات، ازبکستان، عربستان، چین، قطر و اردن نیز در رده‌های بعدی آسیا ایستاده‌اند.

در این رده‌بندی تیم ملی تیم ملی بلژیک مثل ماه گذشته در رده نخست باقی ماند. این تیم ۱۴۹۴ امتیاز کسب کرده است. آرژانتین با ۱۴۵۵ امتیاز در رده دوم قرار دارد و تیم ملی اسپانیا با ۱۳۷۰ امتیاز رده سوم رنکینگ را به خود اختصاص داده است. تیم‌های ملی آلمان، شیلی، برزیل، پرتغال، کلمبیا، انگلیس و اتریش نیز مکان‌های در مکان‌های چهارم تا دهم قرار گرفته‌اند.