کشت محصول بدون مطالعه راندمان خاک را کاهش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، نیاز علی ابراهیمی پاک در جلسه امنیت تناسب اراضی کشاورزی که روز پنجشنبه در سالن باغستان برگزار شد اظهارداشت: توجه به خاک به‌عنوان بستر تولید باید از سوی کشاورزان و کارشناسان مورد توجه جدی قرار گیرد تا از این منبع ارزشمند بتوانیم بدرستی صیانت کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: محدودیت های منابع آب و خاک و سایر عوامل تولید ضرورت استفاده کارآمد و بهینه از منابع و نهاده های موجود رابیشتر می کند و لازم است در این زمینه حساسیت بیشتری داشته باشیم تا فعالیتها تاثیرگذار تر شود.

وی افزود: با برنامه ریزی و تخصیص بهینه نهاده ها امکان افزایش بهره وری در عوامل تولید فراهم می شود و امروزه با بروز خشکسالی های پیاپی و کاهش منابع ابی، مهندسان و حتی کشاورزان به استفاده از روشهای افزایش بهره وری از منابع محدود آب و خاک بیشتر ترغیب شده اند.

ابراهیمی پاک یادآورشد: با برنامه ریزی دقیق بر اساس استعدادها و محدودیت های هر منطقه که عمدتا اقلیم نیز یکی از عوامل موثر در این بخش است می توان توسعه پایدار و مطمئن را حتی برای شرایط بحرانی ایجاد کرد.

وی اظهارداشت: توجه به خاک و نگهداری آن شاید از آب هم مهمتر باشد زیرا اگر آب آلوده شود قابل تصفیه است اما اگر خاک کشور آلوده شود اصلاح و رفع آلودگی آن بسیار سخت و هز ینه بر است.

ابراهیمی پاک اضافه کرد: گاهی در مزارع کشاورزی مشاهده می‌شود از این اراضی بدون توجه به اهمیت خاک استفاده غیراصولی شده که به‌ مرور زمان ساختمان فیزیکی خاک برای کشاورزی از بین می‌رود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به وجود کارشناسان و محققان شاخص در بخش کشاورزی گفت: در شرایطی که به آلودگی و تخریب خاک توجه جدی نمی‌شود از کارشناسان انتظار داریم با ارائه راهکارهای علمی و ترویجی برای صیانت از این منبع ارزشمند تلاش کنند که در این زمینه لازم است فیزیک خاک حفظ شود تا بتوان بستر مناسبی را برای تولید محصولات کشاورزی ایجاد کرد.

ابراهیمی پاک گفت: متأسفانه امروز بدون مطالعه محصولات زیادی در اقلیم‌های مختلف کشت می‌شود که نه‌تنها راندمان تولید را بالا نبرده بلکه خاک را نیز از بین می‌برد که این روند لازم است اصلاح شود و تغییر پیدا کند که در این راستا باید توجه داشت که استفاده از کود و سموم غیراستاندارد هم باعث از بین رفتن خاک می‌شود.

وی یادآورشد: در زمان کشت و ارائه الگوی کشت باید به لایه‌های خاک و تناوب کشت توجه شود و برای حفاظت از خاک و نگهداری از آن اگر متولی مشخصی تعیین شود می توان امیدوار بود برای حفاظت از خاک به عنوان منبعی ارزشمند در تولید محصولات کشاورزی گامی موثر برداشته شود.

در ادامه این جلسه کارشناسان دیدگاههای خود را در زمینه صیانت از خاک، جلوگیری از تخریب، افزایش بهره وری در تولید مطرح کردند.