به گزارش خبرنگار مهر، ۶ روز پیش محمدعلی اینانلو، کارشناس گردشگری، والیبال و فوتبال در سن ۶۸ سالگی درگذشت. پیش از این او در بیمارستان آتیه تهران به علت ضایعه مغزی بستری شده بود. او یادداشت هایی را از خود به جای گذاشته که پس از فوتش انتشار یافت. او در این یادداشت‌ها اعلام کرده بود که می‌خواهد در زادگاهش در بویین زهرا دفن شود.

مراسم تشییع پیکر محمد اینانلو مستند ساز صبح روز دوشنبه از مقابل مسجد بلال صدا و سیما با حضور هنرمندان رادیو و تلویزیون برگزار شد و تعداد زیادی از هنرمندان و کارشناسان ورزش در مراسمش شرکت کردند.

واگذاری ۲۰ بنای تاریخی دیگر در ۱۲ استان کشور

یکی از اخبار مهم این هفته درباره واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی بود. به همین منظور صندوق حفظ و احیای آثار تاریخی بناهایی را به مزایده گذاشته که در میان آنها گراند هتل قزوین نیز به چشم می خورد.

محمدرضا پیونده مدیرعامل صندوق احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی گفت: این صندوق، ۲۰بنای یاد شده را از طریق مزایده عمومی دو مرحله ای به صورت قرارداد سرمایه گذاری در مرمت، احیاء، نگهداری و واگذاری حق بهره برداری، واگذار می کند. برآورد میزان سرمایه گذاری برای مرمت و احیاء بناهای تاریخی یاد شده، ۲۲۴ میلیارد ریال و میانگین مدت قرارداد ها ۱۵ سال است، همچنین کاربری های فرهنگی، اقامتی و پذیرایی به منظور بهره برداری برای ۲۰بنای یاد شده تعیین شده است.

مدیرعامل صندوق احیاء و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی، یادآور شد: اتاق آیینه، خانه حفیظی ها، قلعه امیر مفخم(دزک) و بخش اندرونی و بهاربند قلعه چالشتر در استان چهار محال و بختیاری، بناهای حمام خان وحمام عبدالخالق در استان کردستان، خانه صادقی و حمام پیرزرگر در استان اردبیل، گراند هتل و کاروانسرای آوج در استان قزوین، منزل و ساباط مستوفی و خانه شریف در استان خراسان جنوبی وکاروانسرای پیام و حمام کردشت در استان آذربایجان شرقی، خانه جعفرزاده در استان خراسان رضوی، خانه فیض مهدوی در استان کرمانشاه، مجموعه باقری در استان گلستان، حمام قلعه در استان همدان، مجموعه چرخاب اردکان در استان یزد و خانه امینیان در استان کرمان در مرحله دوم مزایده ها واگذار می شوند.

درخواست هتلداران برای حذف دائمی مالیات بر ارزش افزوده

در حوزه گردشگری نیز جامعه هتلداران ایران این هفته اعلام کرد که در مجلس آینده طرح‌های مورد نظرش را پیگیری می کند یکی از آنها مربوط می‌شود به درخواست هتلداران برای حذف دائمی مالیات بر ارزش افزوده هتل‌ها چرا که هتلداران معتقدند این مالیات بر ارزش افزوده موجب گرانی نرخ اتاق هتل‌ها و کاهش رغبت مسافران به اقامت در هتل شده است.

جمشید حمزه زاده رئیس جامعه هتلداران از پیگیری درخواست‌های جامعه هتل داران کشور از مجلس خبر داد گفت: اکنون بر روی نرخ اتاق‌ها ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد که همین موضوع موجب افزایش نرخ اتاق و در نهاین افزایش نرخ سفر شده و توان اقتصادی مردم را برای استفاده از هتل پایین آورده است. به همین دلیل ضریب اشغال هتل‌ها نیز کاهش پیدا کرده است. بنابراین می خواهیم که در مجلس بعدی این موضوع پیگیری شده و مالیات بر ارزش افزوده حذف شود.

حمزه‌زاده مسئله دیگر را در دائمی شدن حذف صددرصدی معافیت مالیاتی هتلداران دانست و گفت: هتلداران اکنون از ۵۰ درصد معافیت مالیات بر درآمد برخوردار هستند که با پیگیری‌های انجام شده این معافیت را به صد در صد آن هم به مدت ۶ سال رساندیم. اما اکنون می خواهیم این معافیت صد درصدی دائمی شود.

نرخ اتاق هتل‌ها آزاد شود

وی گفت: ما به این نتیجه رسیده‌ایم که باید حضور جدی در مجلس داشته باشیم و منتظر فعالیت دولتی‌ها نباشیم. بخش خصوصی باید از تمام منابع استفاده کند و فقط متکی بر دولت نباشد.

وی همچنین به آزادسازی نرخ هتلها اشاره کرد و گفت: یکی از انتقادات ما به سازمان میراث فرهنگی درباره دخالت دولت در تعیین نرخ هتلهاست. درحالی که هتل کالای اساسی نیست بلکه یک کالای لوکس است و اگر آزادسازی نرخ انجام شود، براساس عرضه و تقاضا نرخ‌ها نیز تعیین می‌شود.

وی معتقد است اگر هرچه زودتر آزادسازی نرخ هتلها انجام شود، به نفع گردشگری است. حمزه زاده گفت: در ایران هتلسازی کمتر شده است چون وقتی سرمایه گذار به این مسائل نگاه می کند نتیجه می گیرد هتلسازی توجیه ندارد و حتی عوارض نیز به آن تحمیل می شود.

وعده‌ای دیگر برای خانه ظهیرالاسلام

این هفته بازهم خبر رسید که قرار است نقشه دیگری برای خانه تاریخی ظهیرالاسلام کشیده شود. این بار معاون خدمات شهری شهرداری تهران از مرمت و بازسازی خانه ظهیرالاسلام خبر داد و گفت که این خانه به موزه هنر تبدیل می شود.

مجتبی عبداللهی با اشاره به مرمت و بازسازی خانه ظهیرالاسلام در منطقه ۱۲ گفت: خانه ظهیرالاسلام به طور مستقل برای سازمان زیباسازی نیست و طی انعقاد یک تفاهم نامه با وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی و با همکاری منطقه ۱۲ مرمت و احیا می شود.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران با تاکید بر اینکه تنها مرمت این خانه به شهرداری تهران واگذار شده است، ادامه داد: به طور قطع خانه ظهیرالاسلام کاربری فرهنگی خواهد داشت، چراکه این خانه یک مکان تاریخی است و ممکن است به نگارخانه، موزه هنر یا خانه موزه تبدیل شود؛ البته این موارد به عنوان یک پیشنهاد در شورای مشترک مطرح خواهد شد.

موجی که معاون گردشگری به راه انداخت

مرتضی رحمانی موحد معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی در روزهای اخیر در جلسه ستاد سفرهای نوروزی استان مازنداران با اشاره به مشکل هتل‌ها برای پخش شبکه‌های ماهواره‌ای گفته بود: درخواست هتلداران در این زمینه به میراث فرهنگی ارائه شده و ما آن را به وزارت ارشاد ارسال می‌کنیم. پس از ارائه مجوز میزان دسترسی از سوی وزارت ارشاد برای مجموعه هتل‌ها در این زمینه تعیین تکلیف می‌شود.

انتشار این خبر در میان فعالان گردشگری سوالاتی را به وجود آورده است مبنی‌بر اینکه پخش برخی از شبکه‌های ماهواره‌ای در هتل‌های ایران اتفاق جدیدی نیست. در این باره جمشید حمزه‌زاده رئیس جامعه هتلداران گفت: از سال‌ها پیش برخی شبکه‌های ماهواره‌ای در هتل‌های ایران مصون بوده است و ما به تازگی درخواستی را مطرح نکرده‌ایم چراکه بیشتر هتل‌های ایران شبکه‌ها و کانال‌هایی که امکان استفاده از آنها وجود دارد را برای میهمانان خارجی خود فراهم کرده‌اند.

اکنون هتل‌های پرستاره که میزبان مهمانان خارجی هستند می‌توانند شبکه‌های خبری خارجی را به زبان‌های عربی، انگلیسی و یا فرانسوی تماشا کنند. این موضوع جدیدی نیست و مطمئن هستم که منظور معاون گردشگری این است که در برخی از استان‌ها اداره ارشاد مشکل ایجاد می‌کرده و سلیقه‌ای عمل می‌کردند بنابراین در هتل‌ها امکان استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای وجود نداشت و اکنون معاونت گردشگری درصدد حل مشکل این استان‌ها برآمده است.