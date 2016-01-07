توجه به معیشت معلمان/ حضور افراد وارسته در رأس آموزش و پرورش

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی صبح پنج‌شنبه در دیدار وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه اقدامات وزارت آموزش و پرورش لازم و مفید است، گفت: امیدواریم این اقدامات نتایج خوبی را نیز به دنبال داشته باشد.

وی در ادامه به فعالیت‌های خود در تأسیس مدارس اشاره و بیان کرد: من از ابتدا با اینکه رشته‌ام چیز دیگری بود علاقمند بودم که بخشی از وقت خود را صرف فرهنگ عمومی کنم و در این راستا به تأسیس مدارس روی آوردم.

استاد سطوح عالی حوزه با تأکید بر اینکه نباید نسبت به تربیت دینی و اجتماعی دانش‌ آموزان بی توجهی شود، گفت: باید معلمان خوب و واجد شرایط برای تربیت دانش آموزان در نظر گرفته شوند و دانش آموزان با فرهنگ اهل بیت(ع) آشنا شوند.

وی با اشاره به اینکه توجه به مدارس غیر دولتی در کنار مدارس دولتی در گذشته تا به حال وجود دارد، گفت: برخی از خانواده‌ها بر این باور هستند که برای تربیت بهتر دانش آموزان و افزایش سطح علمی آنان باید فرزندان خود را در مدارس غیر دولتی ثبت نام کنند و البته در کنار این مدارس باید به مدارس دولتی نیز توجه شود.

آیت الله موسوی اردبیلی به معیشت معلمان نیز اشاره کرد و گفت: آموزش و پرورش آینده کشور را در دست دارد و حقوق معلمان باید به‌گونه‌ای باشد که آن‌ها دغدغه‌هایی همچون مسکن و خانه و معیشت نداشته باشند و تمام تلاش آن‌ها در راستای تربیت دانش آموزان باشد.

وی تأکید کرد: در رأس آموزش و پرورش باید انسان‌های وارسته‌ای باشند تا نتایج و اقدامات خوبی را رقم بزنند.