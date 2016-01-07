  1. استانها
  2. قم
۱۷ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۳۶

آیت الله موسوی اردبیلی تأکید کرد:

توجه به معیشت معلمان/ حضور افراد وارسته در رأس آموزش و پرورش

توجه به معیشت معلمان/ حضور افراد وارسته در رأس آموزش و پرورش

قم - یکی از مراجع تقلید شیعیان، گفت: معیشت معلمان باید مورد توجه باشد تا آنها بتوانند تمام تلاش خود را در راستای تربیت دانش آموزان صرف کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی صبح پنج‌شنبه در دیدار وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه اقدامات وزارت آموزش و پرورش لازم و مفید است، گفت: امیدواریم این اقدامات نتایج خوبی را نیز به دنبال داشته باشد.

وی در ادامه به فعالیت‌های خود در تأسیس مدارس اشاره و بیان کرد: من از ابتدا با اینکه رشته‌ام چیز دیگری بود علاقمند بودم که بخشی از وقت خود را صرف فرهنگ عمومی کنم و در این راستا به تأسیس مدارس روی آوردم.

استاد سطوح عالی حوزه با تأکید بر اینکه نباید نسبت به تربیت دینی و اجتماعی دانش‌ آموزان بی توجهی شود، گفت: باید معلمان خوب و واجد شرایط برای تربیت دانش آموزان در نظر گرفته شوند و دانش آموزان با فرهنگ اهل بیت(ع) آشنا شوند.

وی با اشاره به اینکه توجه به مدارس غیر دولتی در کنار مدارس دولتی در گذشته تا به حال وجود دارد، گفت: برخی از خانواده‌ها بر این باور هستند که برای تربیت بهتر دانش آموزان و افزایش سطح علمی آنان باید فرزندان خود را در مدارس غیر دولتی ثبت نام کنند و البته در کنار این مدارس باید به مدارس دولتی نیز توجه شود.

آیت الله موسوی اردبیلی به معیشت معلمان نیز اشاره کرد و گفت: آموزش و پرورش آینده کشور را در دست دارد و حقوق معلمان باید به‌گونه‌ای باشد که آن‌ها دغدغه‌هایی همچون مسکن و خانه و معیشت نداشته باشند و تمام تلاش آن‌ها در راستای تربیت دانش آموزان باشد.

وی تأکید کرد: در رأس آموزش و پرورش باید انسان‌های وارسته‌ای باشند تا نتایج و اقدامات خوبی را رقم بزنند.

کد مطلب 3019245

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها