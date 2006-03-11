الهام در دوران نقاهت/ دفاع هاشمي از سفرهاي استاني / روياهاي سفير آمريكا در تركيه/ رد پاي كومله و دمكرات در حوادث خوزستان/ دختر ديك چني هم وارد گود شد و...

گفته مي شود...

* در هفته گذشته، فشارهاي كاري باعث گرديد دكتر الهام سحنگوي دولت و رئيس دفتر رئيس جمهور چند روزي را در بيمارستان بسر برد. الهام پس از طي مراحل درماني، اينك دوران نقاهت را مي گذراند. مهر براي اين مدير پرتلاش دولت آرزوي سلامتي مي نمايد.

* دفاع محكم محتشمي از مواضع احمدي نژاد در حوزه سياست خارجي، با واكنش هاي منفي برخي نيروهاي جبهه دوم خرداد همراه بوده است. محتشمي در گفت و گوي خود با مقامات داخلي و ميهمانان خارجي"كنفرانس حمايت از حقوق ملت فلسطين" گفته است: سخنان احمدي نژاد برنامه هاي آمريكا را در منطقه به هم زد. برخي كشورهاي عربي و اسلامي در صدد بودند رژيم صهيونيستي را به رسميت بشناسند. همچنين با فشار آمريكا، قرار بود موضوع هولوكاست در كتب درسي كشورهاي اسلامي وارد شود.

* رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام از موضوع سفرهاي استاني رئيس جمهور دفاع كرده است. وي در اين باره گفته، اين سفرها به ارتباط نزديكتر مردم با مسئولان منجر مي شود.

* در ميان دستگيرشدگان اغتشاش هاي اخير خوزستان، تعدادي از نيروهاي حزب كوموله و دمكرات منطقه كردستان به چشم مي خورند.

* دكتر محمد جواد لاريجاني براي پاره اي مذاكرات به چند كشور خارجي سفر كرده است. يكي از اين سفرها به مقصد چين بوده است.

* دختر ديك چني از افتتاح دفاتري در شهرهاي ايراني نشين دنيا از جمله لندن، دبي، استانبول، باكو و فرانكفورت خبر داده است . اين دفاتر وظيفه دارند با جذب ايرانيان، راههاي گسترش و تعميق دموكراسي مورد نظر آمريكا در ايران را بررسي و اجرايي نمايند.

* نظرسنجي هاي صدا و سيما نشان مي دهد ميزان حمايت ملي از فناوري هسته اي در هفته نخست اسفند امسال، نسبت به اسفند سال گذشته افزايش چشمگيري داشته است.

* از جاويد قربان اوغلو، سفير سابق ايران در الجزاير و آفريقاي جنوبي به عنوان سفير جديد ايران در تركيه نام برده مي شود.

* به دستور رئيس قوه قضائيه، اعضاي هيئت تحقيق و تفحص مجلس مجاز خواهند بود به جز پرونده هاي قضائي، از تمامي مراكز و دفاتر قوه قضائيه در سراسر كشور بازديد و گزارش تهيه نمايند.

* مواضع تند و نامعقول نماينده ژاپن كه رياست شوراي حكام را بر عهده دارد، به همراه سكوت تروئيكاي اتحاديه اروپا، برخورد متكبرانه روسيه و موضع منفعلانه هند با پرونده هسته اي ايران، بازتاب هاي وسيعي در رسانه هاي دنيا داشته است.

* قرار است سيد محمد خاتمي به بوئين زهرا برود. مناسبت سفر وي شركت و سخنراني در مراسم سالگرد مرحوم سيد احمد خميني(ره) است. ميزبان هم عليخاني نماينده بوئين زهرا است.

* سفير آمريكا در تركيه گفته است ايالات متحده درصدد است به زودي دفتر نمايندگي سياسي خود را در تهران افتتاح نمايد.

* افزايش بي سابقه بودجه عمراني كشور در سال 85 باعث شده از هم اكنون برخي نمايندگان و كارشناسان سياسي به احمدي نژاد لقب سردار سازندگي بدهند. به پيش بيني اين افراد، سال 85 سالي پر ازاميد، سازندگي و شكوفائي همراه با جهش هاي علمي خواهد بود.

* بنائي نماينده قم به نامه آقاي حجت الاسلام كروبي پاسخ داده است. كروبي در نامه اي به مراجع تقليد خواستار دخالت آنها در موضوع دراويش شده بود. بنايي با دفاع از برخوردهاي صورت گرفته، اظهار داشته كه برخي افراد از روي بي اطلاعي يا كم اطلاعي نسبت به برخوردهاي صورت گرفته اعتراض مي نمايند.

* مراسم چهارشنبه پايان سال، به خوراك تبليغي رسانه هاي بيگانه تبديل شده است . اين رسانه ها سعي دارند مراسم سنتي چهارشنبه سوري را به نماد رويارويي مردم با دولت تبديل نمايند.