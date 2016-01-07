لزوم تاسیس مراکز تربیت مدرس در حوزه‌/ گسترش رشته های تخصصی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حسینی بوشهری صبح امروز در اجلاسیه اساتید حوزه علمیه استان تهران اظهار داشت: مرکز تربیت مدرس در حوزه علمیه شهر قم وجود دارد، اما این مرکز به طور کامل فعالیت نمی کند، بنابراین باید مراکز تربیت مدرس در حوزه‌های علمیه راه‌اندازی شود.

وی با بیان اینکه اساتید ارکان اصلی حوزه های علمیه هستند، افزود: طلبه با وجود اساتید، تربیت و پرورش می یابد و بخشنامه‌ها طلبه‌پرور نیستند.

مدیر حوزه های علمیه کشور بیان داشت: اساتید باید طلبه ها را پرسشگر و کنجکاو تربیت کنند، زیرا طلبه پرکار می تواند طلبه ای عالم باشد.

آیت الله حسینی بوشهری خاطرنشان کرد: مدیریت حوزه های علمیه نظم و انضباط را ایجاد می کنند و اساتید هستند که به پرورش طلبه‌ها مشغول هستند و باید این امر بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: اساتید باید با اخلاص وارد کلاس درس شوند؛ چراکه اخلاص موجب می شود تا مطالب در عمق جان طلبه ها نفوذ کند.

مدیر حوزه های علمیه کشور اضافه کرد: اساتید باید دانش‌افزایی داشته باشند تا بتوانند به طلبه ها آموزش دهند.

آیت الله حسینی بوشهری به موضوع مسائل عاطفی طلبه ها اشاره کرد و گفت: اساتید باید در زمینه مسائل عاطفی طلبه ها نیز وارد شوند و به آنها کمک کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۳۹ رشته تخصصی در حوزه های علمیه کشور راه اندازی شده که این تعداد راضی‌کننده نیست و باید گسترش یابد. این در حالی است که ظرفیت حوزه های علمیه شهر تهران نسبت به دیگر حوزه های کشور بالاتر است.

مدیر حوزه های علمیه کشور عنوان کرد: موضوع پرسشگری در کلاس های درس حوزه مغفول مانده و باید بستری فراهم شود تا طلبه‌ها بتوانند در زمینه های مختلف پرسش کنند و اساتید نیز به سوالات آنها پاسخ دهند.

آیت الله حسینی بوشهری عنوان کرد: در گذشته طلبه ها در کلاس های درس تمرین منبر رفتن داشتند و باید این شیوه در حال حاضر نیز به طلاب آموزش داده شود.

وی خاطرنشان کرد: موضوع مباحثه در کلاس های درس طلبه ها مغفول مانده که امیدواریم این موضوع نیز مانند گذشته رونق یابد.

مدیر حوزه های علمیه کشور گفت: امروز به تمام معنا روحانیت شیعه در مقابل آنچه در جهان اتفاق می افتد، مسئولیت دارد.