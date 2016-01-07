شورا نباید سیاسی و جناحی شود/تاکید بر تعامل با دولت و مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و سومین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها صبح امروز در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد و مهدی چمران توانست با کسب ۴۲ رأی از ۷۲ رأی مأخوذه رئیس شورای عالی استان‌ها شود.

رئیس منتخب شورای عالی استان ها در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه حضور در این جایگاه به معنای خدمت به مردم است نه ریاست، تاکید کرد: شورای شهر نباید به محلی برای طرح مسائل سیاسی و جناح بندی های باشد، بلکه انتظار مردم از ما برای حضور در این جایگاه فقط و فقط خدمت است.

چمران تاکید کرد: تلاشم این است که در این جایگاه گام‌های مؤثری را در پیشرفت شوراها و جایگاه‌ آنها بردارم.

وی به ۹ سال ریاست خود در شورای عالی استان ها اشاره کرد و افزود: در دوره جدید از تجربیات گذشته و یکسال مدیریت غلامرضا بصیری بهره خواهیم گرفت و تلاش ما ارتقاء جایگاه شوراست.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در ادامه صحبت های خود به تعامل با دولت اشاره کرد و افزود: ما تلاش می کنیم در این دوره این مسئله را به صورت جدی تر مدنظر قرار دهیم و این تعامل را نسبت به قبل افزایش دهیم.

وی اضافه کرد: این تعامل می تواند در ارتقاء جایگاه شوراها و کاهش مسائل و مشکلات موثر باشد.

رئیس منتخب شورای عالی استان ها در ادامه تاکید کرد: تهران در شورای عالی استان ها تفاوتی با سایر کلان شهرها و شهرها ندارد و تصمیماتی که اینجا اتخاذ می شود، به صورت کلی و برای همه شهرهاست.

چمران به برنامه های خود در این دوره اشاره کرد و گفت: یکی از برنامه های جدی ما در این دوره، تعامل بیشتر با دولت و مجلس است. ضمن اینکه تلاش می کنیم از پتانسیل های شوراهای شهرستان بیشتر بهره ببریم.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در خاتمه با اشاره به آلودگی هوا در کلان شهرها نیز گفت: کلانشهرها در این زمینه باید پیشنهادات خود را به شورای عالی استان ها ارجاع دهند.

چمران افزود: بعد از ارائه پیشنهادها ما در این نهاد، نسبت به کاهش آلودگی هوای کلانشهرها تصمیم گیری و ارائه راهکار خواهیم داشت.

گفتنی است غلامرضا بصیری‌پور رئیس فعلی شورای استان‌ها نیز در این دوره از انتخابات ۳۰ رأی کسب کرده است.