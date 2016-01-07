به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ سیدابراهیم رئیسی در مراسم بزرگداشت شیخ نمر گفت: آل سعود و بحرین، امتداد راهبردی نظام استکبار در منطقه هستند.

وی افزود: این دو رژیم، مأموریت نظام استکباری را در منطقه انجام می‌دهند که وظیفه اصلی‌شان این است که نگذارند بیداری اسلامی در منطقه شکل بگیرد.

رئیسی تصریح کرد: بیداری اسلامی در منطقه شکل گرفته و ملت‌ها پیام بیداری اسلامی را دریافت کردند.

دادستان کل کشور اظهار کرد: با کشته شدن شیخ نمرها و زکزاکی‌ها، بیداری اسلامی متوقف نمی‌شود.

وی اظهار داشت: با پیروزی انقلاب اسلامی، پرچمی به نام دین در جهان برافراشته شد که پرچمدار آن، ملت ایران بودند. ملتی که با بصیرت بیدار شدند.

رئیسی اضافه کرد: نظام استکباری، نظام و حکومتی که به نام دین و احکام دین تشکیل شده بود را به عنوان مانعی در برابر اهداف استکباری خود می‌دانست، لذا تلاش‌های زیادی کردند که این نظام پا نگیرد.

دادستان کل کشور در تشریح این تلاش‌ها گفت: در دهه اول انقلاب توطئه دشمن ۸ سال جنگ تحمیلی بود. در دهه دوم انقلاب تمام تلاش خود را برای عدم تثبیت نظام به کار بردند و در دهه سوم انقلاب نیز تلاش کردند پیام انقلاب اسلامی که پیام بیداری است، به جایی نرسد، اما موفق نشدند و ملت‌های مسلمان به برکت انقلاب اسلامی بیدار شدند و هویت دینی و اسلامی خود را بازیافتند.

وی پیام بیداری اسلامی را نفی ظلم، استکبار و حاکمیت دین و ارزش‌های الهی در جهان اسلام خواند.

رئیسی تصریح کرد: دشمن بر خلاف آنچه برنامه‌ریزی و اراده کرده بود، نتوانست کاری انجام دهد و نه تنها نظام اسلامی پا گرفت بلکه سایر نظام‌های منطقه نیز تحت تاثیر جمهوری اسلامی قرار گرفتند. آل سعود بداند اگر شیخ نمر را به وضع فجیع به شهادت رساندند، بهای ریختن این خون پاک این است که در همین خاک حجاز، شیخ نمرها سر بر خواهند آورد و در برابر نظام ظالم سعودی خواهند ایستاد.

دادستان کل کشور افزود: لشکر یزید تصور می‌کردند عاشورا، مرگ عاشوراییان است در حالی که تولد عاشوراییان بود. ما نیز روز شهادت نمر را روز تولد نمر می‌دانیم. امام خمینی(ره) فرمودند؛ «بکشید ما را، ملت ما بیدارتر می‌شود».

دادستان کل کشور اظهار کرد: ایجاد محدودیت برای آیت‌الله نمرها، شیخ زکزاکی‌ها، علمای بحرین و سایر بلاد اسلامی به بند کشیدن و اسارت آنها و حتی شهادتشان پیام آنها را خاموش نمی‌کند بلکه گسترش می‌دهد و دل‌های انسان‌ها را به آنها نزدیک می‌کند.

وی پیام رهبری انقلاب به مناسبت شهادت شیخ نمر را پیام بیداری اسلامی خواند و گفت: شورای امنیت سازمان ملل تشکیل جلسه داد و به جای محکوم نمودن کشتار مردم یمن، ظلم و جنایات آل سعود، کشتار مردم نیجریه و فاجعه منا به کشتار مردم پاریس واکنش نشان داد. مگر مردم نیجریه و مسلمانان در منا انسان نیستند.

رئیسی تاکید کرد: نظام استکبار و آل سعود بدانند که بنای عالم بر این نیست که ظالمان به ستم خود ادامه دهند و خون شهدا به هدر برود، خون‌های مطهر این شهدا، دل‌های مسلمانان را بهم نزدیک کرده و زمینه سقوط دولت‌های استکباری را فراهم می‌کند.