حسین الله یاری یکی از باستان شناسان و از نزدیکان وی، با تایید این خبر به خبرنگار مهر گفت: مرحوم موسوی از مدتها پیش به دلیل سرطان ریه دچار ناراحتی های طولانی مدت بود اما متاسفانه خبردار شدیم که شب گذشته ایشان در منزل خود از دنیا رفت.

وی گفت:محمود موسوی در کاوش‌های میدانی متعددی شرکت کرده بود حتی سرپرستی برخی از این کاوش‌ها را بر عهده داشت همچنین دومین نشان «عزت‌الله نگهبان» (پدر باستان‌شناسی ایران) را نیز در مهر ماه سال گذشته به دست آورد.

مرحوم موسوی سال گذشته در مراسم اهدای نشان عزت الله نگهبان به وی گفته بود: از نظر من جایزه‌ی دکتر نگهبان با هیچ جایزه و نشان دیگری برابری نمی‌کند. نام دکتر نگهبان بر تارک باستان‌شناسی ایران می‌درخشد، ‌ کسانی که از شاگردان بلاواسطه‌ی او بودند، می‌دانند چه می‌گویم و به شخصیت استثنایی و کاریزماتیک او معترف‌اند.