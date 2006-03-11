بوش بار ديگر ايران و سوريه را به دخالت در عراق متهم كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از آسوشيتدپرس ، بوش مدعي شد كه حركت ايران و سوريه درعراق مداخله جويانه است.

اتهامات اخير بوش در رابطه با انفجار خودرويي بمب گذاري شده است كه در كنار جاده اي در عراق صورت گرفت و آمريكايي ها معتقدند اين انفجار كار ايران و سوريه بوده است.

بوش همچنين مدعي شد كه در حاليكه نيروهاي امنيتي درعراق پس از بمب گذاري ماه گذشته سامرا در حال آموزش هستند تهران و دمشق كشور را به سوي جنگي داخلي سوق مي دهند .

به ادعاي وي " اگر ايراني ها تلاش كنند تا در نتايج روند سياسي و يا بر اوضاع امنيتي در عراق تاثير بگذارند مي خواهيم كه بدانند از آنها راضي نيستيم".

وي همچنين گفت: از ايران و سوريه مي خواهيم تا اجازه دهند مردم همسايه شان عراق به دموكراسي دست پيدا كنند.

رئيس جمهور آمريكا گفت كه مشخصاً افرادي وجود دارند كه مي خواهند دست به تحريكات و خشونت هاي قومي بزنند تا منجر به جنگ داخلي شود اما اين اقدام بي تاثير است.

وي همچنين ابراز خوش بيني كرد كه نيروهاي امنيتي عراق در بسياري از موارد و نقاط بتوانند امنيت را براي اين كشور فراهم كنند.

اظهارات رئيس جمهور آمريكا تقريباً دو روز پس از آن صورت مي گيرد كه "دونالد رامسفلد" وزير دفاع دولت بوش برقراري امنيت در عراق را نه وظيفه نيروهاي آمريكايي بلكه وظيفه نيروهاي عراقي اعلام كرده بود.