به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین حبیب الله غفوری صبح امرزو در اجلاسیه اساتید حوزه علمیه استان تهران گفت:در حال حاضر بیش از ۷ هزار طلبه در حوزه های علمیه استان مشغول به تحصیل هستند و در سال جاری نیز ۱۱۰۰ طلبه جدید در این حوزه ها پذیرفته شده اند.

وی افزود: امسال در پذیرش طلبه های حوزه های علمیه استان تهران، هسته گزینش به صورت مستقیم وارد شد و بنابراین افرادی که دارای مشکلاتی بودند در حوزه های علمیه این استان پذیرفته نشدند.

غفوری بیان داشت: استادان حوزه های علمیه باید حضور فعال و موثر در کلاس های درس داشته باشند و احساس مسئولیت در قبال امور تحصیلی و تهذیبی و تذهیبی طلاب داشته باشند.

مدیر حوزه علمیه استان تهران بیان داشت: در گذشته اساتید حوزه ها نقش بسیار پررنگی داشتند و شاگردان با محوریت اساتید درحوزه ها تحصیل می کردند اما امروز در برخی موارد شاهد هستیم که مدارس ساخته می شوند طلاب پذیرش می شوند و بعد از آن به سراغ اساتید برای تدریس در کلاسها می رویم.

وی افزود: اساتید تعیین کننده عیار و جایگاه حوزه ها هستند و می توان گفت حوزه علمیه موضوعی غیر از استاد و شاگردی نیست.

غفوری گفت: موضوع ارتقا اخلاقی و آموزشی طلاب به دست اساتید است و بنابراین باید جایگاه اساتید در حوزه های علمیه پررنگ تر باشد.

وی تاکید کرد: آینده اسلام در اختیار شاگردانی است که امروز در خدمت اساتید حوزه های علمیه تلمذ می کنند.

مدیر حوزه علمیه استان تهران تاکید داشت: برای ارتقا برنامه های حوزه های علمیه، اساتید باید نظرات خود را بیان کنند.

مدیر حوزه علمیه استان تهران تصریح کرد: تا قبل از انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، اجلاس دیگری نداریم. بنابراین به اساتید و طلاب تاکید داریم که بیانات مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات را مورد توجه قرار دهند.

وی خاطرنشان کرد: افرادی برای مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی برنامه دارند و متاسفانه برنامه های آنها با زاویه با نظام مطرح شده که طلاب و جامعه باید متوجه این برنامه ها باشند. بنابراین مسئولین اساتید حوزوی است که بصیرت افزایی و آگاهی را به مردم و طلاب ارائه کنند.