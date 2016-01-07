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۱۷ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۳۳

مدیر حوزه علمیه استان تهران:

باید جایگاه اساتید در حوزه های علمیه پررنگ تر باشد

باید جایگاه اساتید در حوزه های علمیه پررنگ تر باشد

مدیر حوزه علمیه استان تهران با بیان اینکه جایگاه اساتید در حوزه های علمیه باید پررنگ تر شود گفت: اساتید می توانند نخبگان را در حوزه های علمیه شناسایی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین حبیب الله غفوری صبح امرزو در اجلاسیه اساتید حوزه علمیه استان تهران گفت:در حال حاضر بیش از ۷ هزار طلبه در حوزه های علمیه استان مشغول به تحصیل هستند  و در سال جاری نیز ۱۱۰۰ طلبه جدید در این حوزه ها پذیرفته شده اند.

وی افزود: امسال در پذیرش طلبه های حوزه های علمیه استان تهران، هسته گزینش به صورت مستقیم وارد شد و بنابراین افرادی که دارای مشکلاتی بودند در حوزه های علمیه این استان پذیرفته نشدند.

غفوری بیان داشت: استادان حوزه های علمیه باید حضور فعال و موثر در کلاس های درس داشته باشند و احساس مسئولیت در قبال امور تحصیلی و تهذیبی و تذهیبی طلاب داشته باشند.

مدیر حوزه علمیه استان تهران بیان داشت: در گذشته اساتید حوزه ها نقش بسیار پررنگی داشتند و شاگردان با محوریت اساتید  درحوزه ها تحصیل می کردند اما امروز در برخی موارد شاهد هستیم که مدارس ساخته می شوند طلاب پذیرش می شوند و بعد از آن به سراغ اساتید برای تدریس در کلاسها  می رویم.

وی افزود: اساتید تعیین کننده عیار و جایگاه حوزه ها هستند و می توان گفت حوزه علمیه موضوعی غیر از استاد و شاگردی نیست.

غفوری گفت: موضوع ارتقا اخلاقی و آموزشی طلاب به دست اساتید است و بنابراین باید جایگاه اساتید در حوزه های علمیه پررنگ تر باشد.

وی تاکید کرد: آینده اسلام در اختیار شاگردانی است که امروز در خدمت اساتید حوزه های علمیه تلمذ می کنند.

مدیر حوزه علمیه استان تهران تاکید داشت: برای ارتقا برنامه های حوزه های علمیه، اساتید باید نظرات خود را بیان کنند.

مدیر حوزه علمیه استان تهران تصریح کرد: تا قبل از انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، اجلاس دیگری نداریم. بنابراین به اساتید و طلاب تاکید داریم که بیانات مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات را مورد توجه قرار دهند.

وی خاطرنشان کرد: افرادی برای مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی برنامه دارند و متاسفانه برنامه های آنها با زاویه با نظام مطرح شده که طلاب و جامعه باید متوجه این برنامه ها باشند. بنابراین مسئولین اساتید حوزوی است که بصیرت افزایی و آگاهی را به مردم و طلاب ارائه کنند.

کد مطلب 3019263

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