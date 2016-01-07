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۱۷ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۲۱

مدیر کل صدا و سیمای استان ایلام خبر داد:

آمادگی صدا وسیمای ایلام برای پوشش مراسم سالروز فتح «میمک»

آمادگی صدا وسیمای ایلام برای پوشش مراسم سالروز فتح «میمک»

ایلام-مدیر کل صدا و سیمای استان ایلام از آمادگی صدا وسیمای ایلام برای پوشش مراسم سالروز فتح میمک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی صدا و سیمای ایلام، علیرضا شیروی با توجه به اهمیت عملیات ضربت ذوالفقار که منجر به آزادسازی ارتفاعات میمک شد،برنامه سازان صدا و سیمای مرکز ایلام همه توان خود را برای پوشش مناسب و معرفی ابعاد واقعی این عملیات به کار خواهند گرفت.

وی با اشاره به سلحشوری ایلات و عشایر استان ایلام ون قش موثر آنان در آزاد سازی میمک، افزود: صدا و سیمای مرکز ایلام با استقرار واحد سیار درمحل یادمان شهدای فتح میمک این مراسم رابه به طور کامل ضبط و همان شب از سیمای استانی مرکز ایلام پخش خواهد کرد.

مدیر کل صداوسیمای مرکز ایلام از پخش زیرنویس و تیزرهای مربوط به مراسم و اطلاع رسانی به مردم استان خبر داد و گفت: با برنامه ریزی مناسب و هماهنگی با واحد های مختلف رسانه استانی در صددیم سالروز عملیات فتح میمک رابه بهترین شکل ممکن پوشش داده و تا جایی که می توانیم حق مطلب رادر مورد رزمندگان ومردم شجاع این منطقه ادا کنیم.

مراسم سالروز فتح میمک روز جمعه هیجدهم دی ماه در محل یادمان شهدای فتح میمک برگزار می شود.

کد مطلب 3019265

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    نظرات

    • شهرام قیطاسی ۱۳:۳۱ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۹
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      پاسخ
      چرا این فتح بسیار مهم را در رسانه های ملی کمتر انعکاس داده می شود، اهمیت فتح ارتفاعات میمک چیزی نیست که بتوان از اون چشم پوشی کرد، چراکه اولین فتح کشور محسوب شده و هیمنه رژیم بعثی را درهم کوبید

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