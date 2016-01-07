فتنه های خاورمیانه از دولت قبیله ای و اشرافی عربستان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفر رحیمی صبح پنج شنبه در مجلس گرامیداشت شهادت شیخ نمر باقر النمر در محل مسجد جامع ابهر افزود: عربستان امروزه جنگ نیابتی آمریکا و صهیونیست را انجام می دهد. آنچه که امروزه در عربستان اتفاق افتاد و عالم اسلام واقعی به ویژه تشیع را عزادار کرد شهادت شیخ نمر بود.

وی ادامه داد: شیخ نمر یک عالم ربانی بود که با شجاعت و پایمردی ستودنی خویش پرچم حق طلبی و مبارزه در راه صیانت از کرامت انسانی را در سرزمین وحی برافراشت و با تأسی به تعالیم جاودانه آیین حنیف اسلام و گام نهادن در مسیر سنت گرانبهای نبوی و علوی به نمونه ای مثال زدنی از مصلحان دینی در عصر ظلم و کفر و تباهی تبدیل شد.

حجت الاسلام رحیمی افزود: بانیان و مسببان این اقدام نابخردانه نیز باید بدانند این شهید والا مقام اکنون خود به مشعلی فروزان مبدل شده و پیروان و رهروان مکتب رهایی بخش اسلام در حرم امن الهی و جای جای سرزمین های اسلامی، همچون شراره های آتش سوزان، خرمن ستم و بیداد را خواهند سوزاند و به راه پر افتخار ان عزیز سفر کرده به عالم ملکوت ادامه خواهد داد.

وی خطاب به سردمداران ظلم و جور گفت: اگر این منطق در طول تاریخ جواب داده بود یزیدیان و بنی امیه و بنی عباس و مغولان و دیکتاتورهای تاریخ مثل صدام و رضاخان می ماندند در حالیکه امروزه اسمشان بر باد رفته و همه آنها با خفت از دنیا رفته اند و نهایت اینکه نتیجه برعکس گرفتند.

امام جمعه ابهر گفت: خون انسانهای صالح و با تقوا و آبرومند در پیشگاه الهی نه تنها باعث رسوایی چهره نفاق، حکام ظالم و مسبت آل سعود خواهد شد.

حجت الاسلام رحیمی افزود: هر قطره خون شهید نمر و سایر شهدای دیگر منجر به بیداری، آگاهی روز افزون و بصیرت افزایی امت اسلامی خواهد شد. و از هر قطره خون این شهید صدها نمر متولد خواهد شد که بنیان ظلم و بیداد ظالمان زمان را از بیخ و بن بر خواهد کند.

امام جمعه ابهر افزود: قرآن کریم و آموزه های دینی ما به ما آموخته اند به اینکه ظلم ظالم ماندنی نخواهد بود

حجت الاسلام رحیمی تاکید کرد: امروز تمام فتنه های منطقه خاورمیانه از دولت قبیله ای و اشرافی عربستان بر می خیزد و صد البته این فتنه ها نیز به اشاره آمریکا و صهیونیست های افراطی است.