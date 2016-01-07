  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۷ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۲۹

از سوی سلیمانی؛

فهرست دعوت شدگان به تیم ملی بانوان اعلام شد

فهرست دعوت شدگان به تیم ملی بانوان اعلام شد

تیم ملی فوتبال بانوان ایران از فردا اردوی آماده سازی خود را برگزار خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون، اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال بانوان از روز ۱۸دی‌ماه به مدت سه روز برگزار می شود که فروزان سلیمانی اسامی بازیکنان دعوت شده به اولین اردوی انتخابی را به شرح زیر اعلام کرد:

لیلا خدابندلو (گیلان)، مینا اعتماد، مهسا موسوی، زهرا آقایی و مهدیه عباسپور (آذربایجان شرقی)، فرشته خسروی، مهسا کمالی و سحر ململی (خوزستان)، فاطمه رحمتی (زنجان)، پردیس فرزانه، نسرین قمی، پگاه فرزانه و رویا کلاتی( مازندران)، مهسا علی مددی، یاسمن سلطانی، آزیتا فلاح و یاسمن پاکجو (تهران) ، مهری غیاثوند محمدخانی و فائزه عزیزی(قزوین) و معصومه نظری سینا(همدان)

کد مطلب 3019273

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها