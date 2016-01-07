فهرست دعوت شدگان به تیم ملی بانوان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون، اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال بانوان از روز ۱۸دی‌ماه به مدت سه روز برگزار می شود که فروزان سلیمانی اسامی بازیکنان دعوت شده به اولین اردوی انتخابی را به شرح زیر اعلام کرد:

لیلا خدابندلو (گیلان)، مینا اعتماد، مهسا موسوی، زهرا آقایی و مهدیه عباسپور (آذربایجان شرقی)، فرشته خسروی، مهسا کمالی و سحر ململی (خوزستان)، فاطمه رحمتی (زنجان)، پردیس فرزانه، نسرین قمی، پگاه فرزانه و رویا کلاتی( مازندران)، مهسا علی مددی، یاسمن سلطانی، آزیتا فلاح و یاسمن پاکجو (تهران) ، مهری غیاثوند محمدخانی و فائزه عزیزی(قزوین) و معصومه نظری سینا(همدان)