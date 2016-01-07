به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، غسان العیثاوی سخنگوی نیروهای عشایر الانبار اعلام کرد: ۲۰۰ تروریست داعشی طی دو روز گذشته به هلاکت رسیده‌اند.این تروریست ها پس از ناکامی در یورش به ناحیه بروانه و حدیثه در غرب الانبار کشته شده اند.

وی افزود: پس از دفع یورش داعش به حدیثه از سوی نیروهای امنیتی و عشایر، خطر رفع شده و اوضاع امنیتی در این منطقه در حال حاضر با ثبات گزارش شده است.

شایان ذکر است که شهر حدیثه در استان الانبار در غرب عراق و ۱۴۰ کیلومتری غرب الرمادی و ۳۵۰ کیلومتری غرب بغداد واقع شده است.

العیثاوی در ادامه بیان کرد: جنگنده های عراقی چهار خودرو بمب گذاری شده داعش را هنگام یورش به نیروهای امنیتی در شمال الرمادی منهدم کردند.

سخنگوی نیروهای عشایر الانبار با اشاره به وضعیت الرمادی تاکید کرد: تروریست های داعش همچنان در برخی مناطق الرمادی به ویژه مناطق الشرکه، الزراعه و ورزشگاه در شرق این شهر حضور دارند.

این در حالی است که استیف وارن سخنگوی ائتلاف ناکارآمد بین المللی به رهبری آمریکا گفت: آزاد سازی موصل به تاکتیک متفاوت از تاکتیک هایی که در شهرها و مناطق آزاد شده انجام شده است، نیاز دارد.

وی افزود: داعش حدود ۲۰ تا ۲۲ کیلومتر مربع از اراضی تحت اشغالش را در عراق از دست داده است.جنگجویان خارجی داعش از آموزش بالایی برخوردار هستند و حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار داعشی در سوریه و عراق به سر می برند.