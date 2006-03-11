اتفاقي نيفتاده كه بخواهيم بازيكني را مواخذه كنيم / بازيكنان پرسپوليس نبايد به هتل المپيك مي آمدند

به گزارش خبرگزاري " مهر" سرپرست تيم فوتبال استقلال ضمن بيان مطلب فوق افزود: درگيري مختصري بين محمدرضا ماماني و سياوش اكبرپور رخ داد و با توجه به اينكه شخصا درمحل حضور داشتم اين مسأله را درهمان جا حل كرديم.

جويباري درخصوص برخورد و مواخذه بازيكن خاطي اظهارداشت: مسأله خاصي بوجود نيامده است. همانطور كه گفتم يك برخورد لفظي بوده كه سريعاً رفع شد، البته بهتر بود بازيكنان پرسپوليس پس از پايان بازي به هتل المپيك نمي‌آمدند.

لازم به يادآوري است: درپايان ديدار استقلال و پرسپوليس درگيري نسبتا شديدي بين محمدرضا ماماني و سياوش اكبرپور در هتل المپيك رخ داد كه با وساطت بازيكنان باتجربه دو تيم اين قائله پايان يافت.