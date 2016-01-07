برای ابقا معامله نکردم/ افزایش صد در صدی بودجه را در سال۹۴ داشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا بصیری‌پور رئیس سابق شورای عالی استان ها در جریان بیست و سومین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها در جمع خبرنگاران گفت: ما در یکسال گذشته، برنامه های مختلفی را پیگیری کردیم که برگزاری جلسات متعدد با شوراهای سراسر کشور، استانداران، فرمانداران و بازدید از استان‌ها و شهرستان‌ها از جمله این اقدامات بود.

بصیری‌پور به ۳۵ طرح و لایحه مصوب در یکسال گذشته اشاره کرد و افزود: این موضوع جمله اقدامات قابل توجه ما در شورای عالی استان ها بوده، و اهمیت آن موقعی مشخص می شود که بدانیم در طول ۱۴ سال شورای عالی استانها تنها ۶۶ طرح و لایحه تصویب شده بود.

وی یکی دیگر از اقدامات قابل توجه در دوره پیشین را افزایش ۲۰ درصدی بودجه شورای عالی استان‌ها در سال ۹۳ عنوان کرد و گفت: ما همچنین توانستیم با پیگیری های فراوان، بودجه شورای عالی استان‌ها در سال ۹۴ را به صددرصد افزایش دهیم.

بصیری‌پور در خاتمه با تاکید بر این مطلب که به هیچ عنوان اهل معامله نیستم گفت: من برای کسب رأی کاری را انجام نمی‌دهم و هیچ قول و وعده‌ای را در هیچ زمانی به کسی نداده‌ام.

وی افزود: حتی به سفرهایی که مقرر شده بود به عنوان ریاست شورای شهر مشهد به برخی کشورها بروم با تصور اینکه هزینه اضافی است، نرفتم. من در چارچوب قانون حرکت می‌کنم.