برخی بدافزارها بدون اطلاع عکس برداری و فیلم برداری می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد حمید کیانی در تشريح جزییات این خبر گفت: کاربران آگاه باشند که دانلود نرم افزار از سایتها و منابع نامعتبر می تواند تبعاتی ناخوشایند برای کاربران به دنبال داشته باشد.

وی با بیان که در یکی از جدیدترین پرونده های رسیدگی شده در پلیس فتا، دریافت برنامه و نرم افزار از سایتها و منابع نامعتبر و ناشناس زمینه سوءاستفاده از کاربر را فراهم آورده است، افزود: متاسفانه عدم رعایت نکات ساده ایمنی باعث شده بود تا بر روی گوشی این کاربر بدافزارهای نصب گردد که کنترل گوشی تلفن همراه قربانی را در اختیار گرفته و به قابلیت های کلیدی تلفن همراه دسترسی داشته باشند.

سرگرد کیانی افزود: از قابلیت های این بد افزارها این است که به تمامی پیامک های دریافتی و ارسالی، دوربین گوشی و... تسلط داشته و می توانند بدون اجازه کاربر اطلاعات شخصی و محرمانه ذخیره شده داخل گوشی وی دسترسی داشته باشند.

وی ادامه داد: یکی از مهترین اقدامات مخرب این بدافزارها، در دست گرفتن کنترل اینترنت گوشی است که مجوز اتصال به اینترنت را به صورت کامل برای فرد مجرم مهیا کرده و امکان خواندن اطلاعات مربوط به خصوصیات دستگاه را فراهم می کند.

کیانی گفت: یکی دیگر از دسترسی هایی که به مجرم داده می شود، امکان برقرار تماس تلفنی در شبکه موبایل (با استفاده از سیم کارت درون گوشی) و بدون اطلاع کاربر است.

وی افزود: حتما برای نصب هرگونه برنامه و نرم افزار از سایتهای معتبر و شناخته شده اقدام کنند و برای نصب برنامه یا نرم افزار از سایتهای نامعتبر و متفرقه خودداری کنند.

سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا گفت: بیشتر، قربانی های این قبیل بدافزارها نوجوان و جوانان هستند که اقدام به دانلود از سایت های مختلف می کنند.

سرگرد کیانی ادامه داد: یکی از ترفندهای مجرمان سایبری برای فریب کاربران، جهت دانلود بد افزارهای آلوده و مخرب، تشویق کاربران به دانلود فیلم و کلیپ یا نرم افزارهای خاص است که مورد علاقه کاربران یا کاربردی است.

وی یکی از مهمترین نکات ایمنی در فضای مجازی را استفاده و به روز رسانی آنتی ویروس دانست و تاکید کرد: اگر کاربران از آنتی ویروس های معتبر و قابل اطمینان استفاده نمایند و مرتب آنها را به روزرسانی کنند تا حدود بسیار زیادی می توانند از ورود بدافزارها به سیستم خود جلوگیری کرده و امنیت سیستم و دستگاه خود را بالا ببرند.

وی همچنین نحوه دریافت برنامه های کامپیوتری را بسیار مهم دانست و افزود: دانلود کردن نرم افزارها، کلیپ ها، تصاویر و سایر برنامه ها و اطلاعات مورد نیاز را باید از وب سایت های اصیل و معتبر انجام داد. کاربران عزیز باید دقت داشته باشند ورود به برخی از سایت هایی که دارای فعالیت غیر مجاز دارند، می تواند زمینه ورود برخی از نرم افزارهای مخرب را فراهم آورد.

سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری دقت در نصب نرم افزارها را نکته ای کلیدی دانست و اضافه کرد: برخی از برنامه ها(به خصوص نصب شبکه های اجتماعی خارجی)در هنگام نصب مجوز برخی از دسترسی ها را از کاربران اخذ کرده و در ادامه امکان سوءاستفاده از این دسترسی های ایجاد شده مهیا می شود. برخی از این نرم افزارها طوری طراحی شده اند که در صورت عدم تایید مجوز دسترسی توسط کاربر، امکان نصب نرم افزار وجود ندارد. در واقع طراحی آنها به گونه ای است که کاربر برای نصب مجبور باشد مجوز تمامی دسترسی ها را به طراح نرم افزار بدهد.

وی در توصیه به کاربران گفت: کاربران عزیز دقت داشته باشند از نصب برنامه هایی که ضروری نیستند خودداری کرده و در صورت امکان با دقت و ترجمه مجوز های درخواستی، از دادن دسترسی های غیر ضروری و مشکوک خودداری کنند.

وی تاکید کرد: برخی از دسترسی ها موضوعیتی با حوزه کاری اپلیکیشن مورد استفاده ندارند، پس درخواست تاییدکرد این دسترسی ها از سوی طراح، کمی مشکوک به نظر می رسد.

سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری فتا ناجا گفت: هموطنان عزیز برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش آموزش مراجعه کنند. همچنین در صورت مواجهه با موارد مشکوک می توانند آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرسCyberpolice.ir بخش مرکز فوریت های سایبری، لینک ثبت گزارشات مردمی به پلیس فتا اعلام کنند.