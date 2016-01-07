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۱۷ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۲۸

فراخوان مشمولان دیپلم و زیر دیپلم در دی ماه امسال

فراخوان مشمولان دیپلم و زیر دیپلم در دی ماه امسال

سازمان وظیفه عمومی ناجا در اطلاعیه ای کلیه مشمولان دیپلم و زیردیپلم دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ نوزدهم دی ماه ۱۳۹۴ را به خدمت سربازی فرا خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، سازمان وظیفه عمومی ناجا ضمن فراخوان كلیه مشمولان غایب و غیرغایب متولد ۱۳۵۵ تا پایان دی ماه ۱۳۷۶ برای انجام خدمت دوره ضرورت، طی اطلاعیه ای اعلام كرد: كلیه مشمولان دیپلم و زیر دیپلم سال های مذكور كه برگ آماده به خدمت به تاریخ نوزدهم دی ماه سال ۱۳۹۴ دریافت كرده اند، می بایست در ساعت و محلی كه توسط سازمان وظیفه عمومی ناجا در برگ معرفی نامه مشمولان به مراكز آموزش نیروهای مسلح اعلام شده، حضور یابند.

مشمولان ساكن تهران بزرگ

كلیه مشمولان دیپلم و زیردیپلم غایب و غیر غایب که دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ دی ماه سال ۱۳۹۴ می باشند می بایست راس ساعت ۶ صبح روز شنبه مورخ ۱۹/۱۰ /۹۴ به محل و مراکزی که توسط سازمان وظیفه عمومی ناجا در قالب برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش ابلاغ شده است حضور یابند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند

مشمولان ساكن سایر استان های کشور

كلیه مشمولان دیپلم و زیردیپلم غایب و غیر غایب که دارای برگه آماده به خدمت به تاریخ دی ماه سال ۱۳۹۴ می باشند راس ساعت ۷صبح شنبه مورخ ۱۹/۱۰ /۹۴ به معاونت وظیفه عمومی استان محل سکونت مراجعه تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

لازم به ذكر است، عدم حضور به موقع در زمان و محل های تعیین شده غیبت محسوب می شود.

گفتنی است، آن دسته از مشمولانی كه به هر دلیل تاكنون موفق به دریافت برگ معرفی نامه مشمولان به مراكز آموزش، نشده اند، می توانند به نزدیكترین دفتر خدمات الكترونیك انتظامی (پلیس+۱۰) مراجعه و نسبت به دریافت برگ مذكور اقدام و بر اساس اطلاعات درج شده در آن اقدام کنند.

کد مطلب 3019288

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