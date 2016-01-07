پیکر نخستین شهید مدافع حرم اراک به خاک سپرده شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تشییع و خاک سپاری پیکر مطهر اولین شهید مدافع حرم اراک پیش از ظهر پنجشنبه با حضور حجت الاسلام قربانعلی دری نجف آبادی، نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و جمع کثیری از مردم و مسئولین این استان برگزار شد.

مراسم وداع و تشییع شهید محمد زهره وند از میدان شهدای اراک در مرکز این شهر آغاز و در انتهای مسیر سه کیلومتری این میدان تا گلزار شهدای اراک با حضور پرشور مردم ولایتمدار این شهر و دیگر شهرهای استان که برای این مراسم در شهر اراک حضور یافته بودند برگزار شد و نماز میت بر پیکر این شهید به امامت نماینده ولی فقیه در استان مرکزی اقامه شد.

گفتنی است شهید محمد زهره وند که از سوی تیپ ۷۱ سپاه روح الله استان مرکزی به سوریه اعزام شده بود، ۲۹ سال سن داشت و دارای مدرک لیسانس علوم سیاسی بود.

این شهید والامقام که نهم آبان ماه امسال در سوریه به شهادت رسید متاهل و دارای یک دختر ۱۸ ماهه بود.