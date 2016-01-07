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۱۷ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۱۹

مدیر آزمایشگاه‌های محیط زیست استان اصفهان:

هوای اصفهان امروز سالم گزارش شده است

هوای اصفهان امروز سالم گزارش شده است

اصفهان- مدیر آزمایشگاه‌های محیط زیست استان اصفهان گفت: هوای اصفهان امروز (پنجشنبه) سالم گزارش شده است.

بابک صادقیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میانگین شاخص آلودگی هوا برای امروز در اصفهان ۸۴ ثبت شده است که اگر شاخص آلودگی هوا (psi) بین ۵۰ تا ۱۰۰ باشد، هوا سالم است.

وی بیان داشت: امروز با وجودیکه هوای شهرستان‌های نجف‌آباد، خمینی‌شهر، سجزی، شاهین‌شهر، مبارکه و کاشان سالم است اما آمار شاخص‌های آلودگی هوا همچنان در سجزی نسبت به دیگر شهرستان‌ها بالاتر است.

مدیر آزمایشگاه‌های محیط زیست استان اصفهان تصریح کرد: امروز شاخص آلودگی هوا در سجزی ۸۷، در نجف‌آباد ۸۰، در خمینی‌شهر ۷۵ و در مبارکه و شاهین‌شهر به ترتیب ۶۷ و ۶۶ ثبت شده است.

وی با اظهار اینکه امروز بالاترین میزان آلودگی را در میدان امام حسین (ع) شاهدیم، ادامه داد: بزرگراه شهید خرازی، چهارباغ خواجو و خیابان رودکی، میدان احمدآباد و بلوار دانشگاه به ترتیب بیشترین شاخص آلودگی هوا را دارد.

کد مطلب 3019294

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