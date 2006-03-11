  1. سیاست
۲۰ اسفند ۱۳۸۴، ۱۹:۰۸

اراده قاطع مجلس كمك به اجراي برنامه ها و اهداف دولت است

ابوالفضل كلهر عضو كميسيون تلفيق بودجه 85 گفت: اراده قاطع و جمعي نمايندگان مجلس حمايت و كمك به اجراي برنامه ها و اهداف دولت و رسيدگي به امور و مشكلات مردم به عنوان ركن اصلي و سرلوحه امور در سه قوه نظام است.

كلهر در گفت وگو با خبرنگار "مهر" در شهريار افزود : برخي رسانه هاي غربي با فرافكني در خصوص بودجه سال 85 سعي در مخدوش شناساندن چهره نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران دارند؛ اما بودجه سال آينده مانند تمام سالهاي گذشته مسير خود را براي تصويب طي خواهد كرد.

نماينده مردم شهريار در مجلس اظهار داشت : تصويب لايحه بودجه پيشنهادي دولت كه با اعمال تغييراتي از سوي نمايندگان مجلس در خصوص مبلغ پيشنهادي دولت همراه بوده است، رسانه هاي غربي را برآن داشته تا مانند هميشه با خيالبافي و دروغگويي چهره نظام را مخدوش جلوه دهند.

كلهر با تاكيد بر همراهي مجلس هفتم با دولت خاطر نشان كرد: بودجه سال آينده با نظرات كارشناسي تهيه و تدوين شده و در تصويب آن هيچ گونه تمايلات سياسي دخيل نبوده است.

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس در بخش ديگري از اين گفت و گو يادآور شد: در روزهاي اول تصويب بودجه نمايندگان به اتكاي بيش از حد بودجه سال 85 به نفت انتقاد كردند ولي اين انتقاد در راستاي سازندگي بيشتر است و به هيچ عنوان نمايانگر اختلافات دروني نيست.

كلهر تصريح كرد: عليرغم تمام همدلي ها با دولت اعتقاد داريم كه 40 ميليارد دلار برداشت از منابع نفتي و ذخاير ارزي چندان منطقي نيست و دولتمردان بايد به فكر حل اين معضل باشند زيرا اتكا بيش از اندازه به نفت سبب بروز تورم خواهد شد .

