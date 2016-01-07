  1. استانها
  2. مرکزی
۱۷ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۴۶

امام جمعه ساوه:

مسئولان معیارهای دینی و اسلامی را در همه امور مورد توجه قرار دهند

مسئولان معیارهای دینی و اسلامی را در همه امور مورد توجه قرار دهند

ساوه- امام جمعه ساوه گفت: مسئولان باید معیارهای دینی و اسلامی را در همه امور مورد توجه قرار دهند چرا که امروز بسیاری از مشکلات اجتماعی، ناشی از این است که از یاد خدا غافل هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدابراهیم حسینی پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه ستاد اقامه نماز شهرستان ساوه اظهار داشت: امروز بسیاری از معضلات و مشکلات اجتماعی، ناشی از این است که از یاد خدا غافل هستیم و هنگامی گره از مشکلات مردم باز خواهد شد که ارتباط مسئولان و متولیان امور با خداوند قطع نشود.

وی بیان داشت: اگر ما همه نعمت های خداوند را نادیده بگیریم چگونه می توانیم به مردم خدمت کنیم لذا همه مسئولان مشغول خدمت به مردم باید رفتار خود را براساس امور دینی و معیارهای اسلامی هماهنگ کنند.

امام جمعه ساوه با بیان اینکه برپایی نماز توسط مسئولان، به خصوص به صورت جماعت، باعث ارتقای بهره وری و افزایش بازده کاری در ادارات می شود، اظهارکرد: در جلوه نماز همه خوبی ها و ارتقای معنوی در فضای کار، فعالیت و خدمت رسانی به مردم در راستای بندگی خداوند ظاهر می شود.

 وی ادامه داد: با توجه به موقعیت و نقشی که کارمندان در جامعه دارند با اهمیت دادن به فریضه عبادی نماز علاوه بر اینکه وجهه خوبی در خانواده دارند در محیط کار و جامعه هم نتایج مطلوب و موثری خواهد داشت.

حسینی تصریح کرد: نماز به عنوان عامل اصلی در ترویج فرهنگ تعالیم دینی، باعث افزایش سطح دانش و معرفت انسان شده و عاملی بازدارنده در برابر معضلات و مشکلات خانواده، اجتماع و جامعه است و توجه به اقامه شایسته نماز رفتن به سوی همه خوبی ها است.

معاون استاندار مرکزی و فرماندار ساوه نیز در این جلسه با بیان اینکه مردم این شهرستان مردمی دیندار و ولایتمدار هستند و در عرصه های مختلف تا پای جان برای اعتقاداتشان ایستادگی نشان داده اند، گفت: موظفیم زیرساخت ها را برای توسعه امور دینی و مذهبی مردم این شهرستان فراهم کنیم.

محمد بهاروند ادامه داد: این وظیفه و تکلیفی است که همه بر گردن داریم که نسبت به ارتقای فرهنگ روح نماز، حقیقت نماز و تعالیم دینی در شکل گیری شخصیت جوانان تلاش کنیم و شرایط را مهیا سازیم.

وی با اشاره به اینکه توجه به فریضه نماز به ایجاد یک جامعه سالم کمک می کند، اظهار کرد: اهمیت دادن به اقامه نماز موجب می شود تا انسان ها راه سعادت و خوشبختی را بهتر بشناسند، لذا باید در حوزه ترویج فرهنگ نماز قدم هایی را به طور مستمر برداریم و این زمینه را فراهم سازیم تا بهترین و کامل ترین ذکر که خداوند متعال به صورت یومیه برای هر انسان مسلمان به عنوان فریضه قرار داده است مورد توجه عمیق تر قرار گیرد.

فرماندار ساوه افزود: مسئولان در ادارات و سازمان ها می توانند زمینه های لازم برای اقامه نماز را برای همکاران خود فراهم سازند و خود نیز به عنوان الگو در صف انجام این فریضه واجب قرار گیرند.

بهاروند در ادامه به بیان برخی نیازها، کاستی و موانع برای ترویج اقامه نماز در سطح شهرستان ساوه پرداخت و از دستگاه های ذیربط خواست دراین زمینه اقدام کنند.

کد مطلب 3019306

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها