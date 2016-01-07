مسئولان معیارهای دینی و اسلامی را در همه امور مورد توجه قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدابراهیم حسینی پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه ستاد اقامه نماز شهرستان ساوه اظهار داشت: امروز بسیاری از معضلات و مشکلات اجتماعی، ناشی از این است که از یاد خدا غافل هستیم و هنگامی گره از مشکلات مردم باز خواهد شد که ارتباط مسئولان و متولیان امور با خداوند قطع نشود.

وی بیان داشت: اگر ما همه نعمت های خداوند را نادیده بگیریم چگونه می توانیم به مردم خدمت کنیم لذا همه مسئولان مشغول خدمت به مردم باید رفتار خود را براساس امور دینی و معیارهای اسلامی هماهنگ کنند.

امام جمعه ساوه با بیان اینکه برپایی نماز توسط مسئولان، به خصوص به صورت جماعت، باعث ارتقای بهره وری و افزایش بازده کاری در ادارات می شود، اظهارکرد: در جلوه نماز همه خوبی ها و ارتقای معنوی در فضای کار، فعالیت و خدمت رسانی به مردم در راستای بندگی خداوند ظاهر می شود.

وی ادامه داد: با توجه به موقعیت و نقشی که کارمندان در جامعه دارند با اهمیت دادن به فریضه عبادی نماز علاوه بر اینکه وجهه خوبی در خانواده دارند در محیط کار و جامعه هم نتایج مطلوب و موثری خواهد داشت.

حسینی تصریح کرد: نماز به عنوان عامل اصلی در ترویج فرهنگ تعالیم دینی، باعث افزایش سطح دانش و معرفت انسان شده و عاملی بازدارنده در برابر معضلات و مشکلات خانواده، اجتماع و جامعه است و توجه به اقامه شایسته نماز رفتن به سوی همه خوبی ها است.

معاون استاندار مرکزی و فرماندار ساوه نیز در این جلسه با بیان اینکه مردم این شهرستان مردمی دیندار و ولایتمدار هستند و در عرصه های مختلف تا پای جان برای اعتقاداتشان ایستادگی نشان داده اند، گفت: موظفیم زیرساخت ها را برای توسعه امور دینی و مذهبی مردم این شهرستان فراهم کنیم.

محمد بهاروند ادامه داد: این وظیفه و تکلیفی است که همه بر گردن داریم که نسبت به ارتقای فرهنگ روح نماز، حقیقت نماز و تعالیم دینی در شکل گیری شخصیت جوانان تلاش کنیم و شرایط را مهیا سازیم.

وی با اشاره به اینکه توجه به فریضه نماز به ایجاد یک جامعه سالم کمک می کند، اظهار کرد: اهمیت دادن به اقامه نماز موجب می شود تا انسان ها راه سعادت و خوشبختی را بهتر بشناسند، لذا باید در حوزه ترویج فرهنگ نماز قدم هایی را به طور مستمر برداریم و این زمینه را فراهم سازیم تا بهترین و کامل ترین ذکر که خداوند متعال به صورت یومیه برای هر انسان مسلمان به عنوان فریضه قرار داده است مورد توجه عمیق تر قرار گیرد.

فرماندار ساوه افزود: مسئولان در ادارات و سازمان ها می توانند زمینه های لازم برای اقامه نماز را برای همکاران خود فراهم سازند و خود نیز به عنوان الگو در صف انجام این فریضه واجب قرار گیرند.

بهاروند در ادامه به بیان برخی نیازها، کاستی و موانع برای ترویج اقامه نماز در سطح شهرستان ساوه پرداخت و از دستگاه های ذیربط خواست دراین زمینه اقدام کنند.