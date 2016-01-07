گرازهای گرسنه به روستایی در کوهرنگ حمله کردند

برومند جهانگیری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به حمله گراز ها به سه روستائی در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: این سه روستایی در پی حمله گراز ها در منطقه روستای بنواستکی دچار صدمه و جراحت شدند.

وی عنوان کرد: یکی از روستائیان در پی حمله شدید گراز ها به داخل نهر آب پر تاب می‌شود و دچار جراحت و صدمه شدید می‌شود.

معاون امداد و نجات هلال احمر استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: ۲ روستائی دیگر نیز در حمله گرازها از ناحیه دست و پا دچار صدمه می شوند.

برومند جهانگیری عنوان کرد: با توجه به اینکه راه ارتباطی امداد رسانی به این روستا و این سه نفر توسط برف بسته شده بود، یک خودرو چند منظوره(آرگو) به منطقه اعزام شد که قابلیت تردد در برف را داشت.

اعزام۱۰ نفر از نیروی های هلال احمر برای نجات روستائیان

معاون امداد و نجات هلال احمر استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه در این عملیات امداد رسانی دو تیم امدادی شامل ۱۰ نفر از نیروی های هلال احمر حضور داشتند، ادامه داد: یک پرستار از دانشگاه علوم پزشکی به همراه نیروهای امدادی توسط این خودرو چند منظوره به منطقه اعزام شد.

وی عنوان کرد: این سه نفر توسط نیروهای امدادی هلال احمر نجات یافتند و به بیمارستان انتقال داده شدند.

معاون امداد و نجات هلال احمر استان چهارمحال و بختیاری گفت: یکی از این سه نفر روستائی که وضعیت وخیم داشت هم اکنون در بیمارستان فارسان در حال درمان است.

بارش شدید برف این روزها در منطقه کوهرنک و کمبود غذا در طبیعت، باعث نزدیک شدن حیوانات وحشی به روستاها برای پیدا کردن خوراک شده است که گاهی منجر به مواجهه انسان با حیوانات وحشی می‌شود.