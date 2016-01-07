فرار تروریست های جبهه النصره از بلندی های عرسال در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه النشره گزارش داد: پس از آن که در آخرین ماه میلادی سال گذشته میان جبهه تروریستی النصره و دولت لبنان مبادله ای صورت گرفت و طی آن نظامیان لبنانی دربند النصره آزاد شدند، حرف و حدیث های زیادی درباره آینده عرسال و بلندی های آن و تروریست هایی که در آن هستند بر زبان رانده شد.برخی از عملیات نظامی احتمالی حزب الله سخن گفتند و برخی دیگر از عملیات ارتش لبنان برای آزاد سازی عرسال و دامنه های آن اما هیچکدام محقق نشد.

این رسانه می نویسد: منابع آگاه اعلام کردند که تعدادی از تروریست های جبهه النصره مواضع خود را ترک کرده و سلاح های خود را بر زمین گذاشته اند و به سوی اردوگاه های آوارگان سوری در عرسال در حالت یاس و خفت رفته اند.

این منابع بیان کردند: پس از مبادله مذکور، تروریست های جبهه النصره با گرسنگی، سرما و عملیات نظامی روبرو بوده اند.کمبود توشه و وسایل گرمایشی سبب شده است که آنها مناطق تحت کنترل را ترک و به دنبال مکان امنی با بارش اولین برف بیافتند.

به گفته این منابع، تروریست های جبهه النصره هر گونه رویارویی با ارتش لبنان را بی فایده می دانند به ویژه که همه تحرکات آنها خنثی می شود.آخرین تحرک تروریست ها شب گذشته بود که برخی از آنها قصد یورش به دو مرکز ارتش در وادی عطا و عقبه الجرد در عرسال را داشتند که ارتش با سلاح های سنگین این یورش را دفع کرد و تلفات و خسارات زیادی به آنها وارد کرد.

این منابع تاکید کردند: تروریست های جبهه النصره نگران ورود نیروهای حزب الله به بلندی های عرسال و هدف قرار دادن آنها هستند به ویژه که دیگر نمی توانند از سپرانسانی و پرونده نظامیان ربوده شده استفاده کنند از همین رو تعدادی از این تروریست ها که بیشتر سوری هستند ترجیح داده اند که فرار کنند.

به گفته منابع مذکور این تروریست ها در ابتدا قصد داشتند که به الرقه بروند اما همه راههای عبور از سوی حزب الله و ارتش سوریه بسته شده دیدند و حملات هوایی روسیه نیز اجازه آن را نمی داد از همین رو به سوی اردوگاه های آوارگان در عرسال رفتند.

النشره گزارش داد: حضور ارتش لبنان و نیروهای حزب الله در دامنه های القلمون و عرسال، عرصه را بر تروریست های باقی مانده تنگ کرده است و از نظر برخی منابع نظامی دامنه های عرسال را از نظر نظامی می توان سقوط کرده دانست.علت یورش های روزانه تروریست ها در این منطقه نیز از سر یاس و نو امیدی است.