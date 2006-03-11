احتمال بررسي بودجه سايه پس از نوروز 85

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، عماد افروغ عضو ارشد ائتلاف آبادگران مجلس شوراي اسلامي به خبرنگاران توضيح داد: اگر لازم باشد، روز سه شنبه يا پس از آن و حتي در تعطيلات عيد نوروز، با فراخوان نمايندگان جلسه اضطراري تشكيل مي دهيم تا در اين خصوص، بحث و تبادل نظر شود.

محمد خوش چهره، عضو اقتصاددان مجلس نيز در اين زمينه اظهار داشت: از دولت خواسته ايم پاسخ لازم را در خصوص ضرورت بودجه سايه به ما بدهد تا بتوانيم درباره آن تصميم گيري كنيم.

با توجه به توضيحات فوق الذكر، به نظر مي رسد بحث ارايه و بررسي بودجه سايه در مجلس شوراي اسلامي مساله اي جدي شده و احتمالا طي يك ماه آينده با توجه به شرايط ويژه، تصميمات لازم در اين باره اتخاذ شود.