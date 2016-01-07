اتفاقات مجلس مدیریت شود/برخی دنبال جدا کردن مسیر انقلاب از رهبری

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام نصرالله پژمان فر، از پیشکسوتان گردان ادوات در دوران دفاع مقدس، پیش از ظهر پنج‌شنبه در یادواره ۱۷۷ شهید ادوات و ضد زره خراسان جنوبی، اظهار کرد: یکی از اتفاقاتی که باید مدیریت شود، بحث مجلس شورای اسلامی است چراکه عده‌ای درصدد هستند که همه‌ داشته‌های اسلام را زیر سؤال ببرند.

وی با اشاره به جنگ تحمیلی و هشت سال دفاع مقدس، بیان کرد: مردم در هشت سال جنگ تحمیلی هزینه‌های سنگینی را برای انقلاب داده‌اند و در مقابل فتنه‌های دشمنان در براندازی اسلام سکوت نمی‌کنند.

حجت‌الاسلام پژمان فر ارتباط مردم با رهبری را رمز پیروزی در هشت سال دفاع مقدس دانست و افزود: امروز نیز باید مانند هشت سال دفاع مقدس، پرچم‌دار رهبری بوده و از هدایت‌های وی نیز غافل نشویم.

وی با اشاره به فتنه ۸۸، بیان کرد: مقام معظم رهبری بر موضوع فتنه تأکید بسیاری دارند چراکه ابعاد این حادثه برای ایشان روشن بوده و احساس خطر جدی دارند.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نباید به فتنه ۸۸ و کسانی که در به وجود آمدن آن دست داشته‌اند ساده بنگریم چراکه این جریان هنوز برنامه‌هایی به دنبال دارد.

وی جریان فتنه را جریانی نفوذی دانست و گفت: امروز جریان نفوذ با شدت بیشتری کار می‌کند و دشمنان اسلام خود را در شرایط بسیار دشواری رصد می‌کنند.

حجت‌الاسلام پژمان فر با اشاره به بیانات رهبری پیرامون فتنه ۸۸، بیان کرد: جریان نفوذ شبکه‌ای بوده و امروز دنیا در مسیر پیچ تاریخی قرارگرفته است.

وی با بیان اینکه دشمن در مقابل جریان انقلاب آرام نمی‌گیرد، اظهار کرد: استکبار برای نابودی اسلام برنامه‌های زیادی مانند جنگ هشت سال دفاع مقدس، به شهادت رساندن عالمانی مانند شهید بهشتی، رجایی و باهنر، کودتا و فتنه ۸۸ را انجام داد اما به هدف خود نرسیده است.

عربستان حوادث بسیار سنگینی را بر خود خواهد داشت

حجت‌الاسلام پژمان فر با اشاره به شهادت شیخ نمر، بیان کرد: استکبار گمان می‌کند با به شهادت رساندن برخی از افراد خاص، می‌تواند جلوی جریان اسلام را بگیرد.

وی با بیان اینکه، این جریان اسلام هراسی که استکبار راه انداخته به دلیل قدرت اسلام است، ادامه داد: این رفتارهای دیوانه‌وار از سوی آن‌ها نشان‌دهنده این است که در براندازی انقلاب اسلامی، کاری از دستشان ساخته نیست و امیدی ندارند.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه امروز جریان اسلام ناب گرایش شدیدی در دنیا پیداکرده است، افزود: عربستان حوادث بسیار سنگینی در آینده‌ای نه‌چندان دور را بر خود خواهد داشت.

این پیشکسوت گردان ادوات در دوران دفاع مقدس با بیان اینکه امروز تمام دنیا برای استقبال از اسلام آغوش باز کردند، اظهار کرد: ایران اسلامی ثمره خون شهیدان بوده و به همین دلیل توانسته در گوشه و کنار دنیا راه پیدا کند.