  1. استانها
  2. فارس
۱۷ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۳۱

درپوش سنگی یک استودان دوره ساسانی کشف شد

درپوش سنگی یک استودان دوره ساسانی کشف شد

شیراز - مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس گفت : یک درپوش سنگی متعلق به یکی از استودان های ساسانیان در مجموعه شهر بیشاپور کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری فارس، مصیب امیری گفت : این درپوش سنگی دارای خطوط پهلوی ساسانی است که طول آن به ۴۲ سانتی متر می رسد و عرض بالای آن ۳۵ و عرض پائین آن به ۲۷ سانتی متر می رسد و ارتفاع آن نیز ۶ سانتی متر می باشد .

وی اضافه کرد : با توجه به قدمت شهر بیشاپور و آثار موجود در این مجموعه که از دوره ساسانیان به بعد می باشد، به طور حتم این درپوش سنگی از ارزش فرهنگی بالایی برخوردار است و از طرفی هم به دلیل خطوط موجود، ارزش آن دو چندان شده است .

مدیر پایگاه شهر ساسانی بیشاپور در ادامه، گفت: استودان ها مکان های سنگی بودند که تدفین مردگان در دوره ساسانیان در آنها انجام شده و تنها برخی از آنها دارای درپوش بوده اند .

امیری تاکید کرد: با توجه به وجود ۴ سطری که در این درپوش سنگی وجود دارد، می طلبد مطالعات گسترده ای در این عرضه انجام شود و به احتمال زیاد این درپوش متعلق به مقبره یکی از افراد سرشناس و مهم در دوره ساسانیان بوده است .

مدیر کل میراث فرهنگی فارس با بیان اینکه خطوط موجود در این اثر سنگی قابل خواندن است، گفت: به زودی این خطوط خوانده خواهد شد .

وی در ادامه اضافه کرد: شهر بیشاپور یکی از شهر های مهم در دوره ساسانیان بوده است که قدمتش به ۱۷۰۰ سال قبل بر میگردد و در مناطق مختلف این محدوده تاریخی ، استودان های متعددی هم وجود دارد که محل تدفین مردمان آن دوره را نشان می دهد .

کد مطلب 3019321

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها