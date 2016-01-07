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۱۷ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۴۹

مدیر کل کمیته امداد لرستان:

ازدواج مددجویان کمیته امداد لرستان ۶۲ درصد رشد یافت

ازدواج مددجویان کمیته امداد لرستان ۶۲ درصد رشد یافت

خرم آباد - مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان از رشد ۶۲ درصدی ازدواج مددجویان تحت پوشش این نهاد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم محمدی ظهر پنج شنبه در جلسه ستاد ساماندهی جوانان استان لرستان اظهار داشت: علیرغم رشد آمار طلاق در استان که از سوی ثبت احوال اعلام شده، میزان ازدواج مددجویان تحت پوشش کمیته امداد لرستان طی امسال ۶۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

وی با اشاره به تامین جهیزیه برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد لرستان طی امسال عنوان کرد: در این راستا ۲۱۶ فقره جهیزیه برای مددجویان تحت پوشش این نهاد تامین شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان بیان داشت: در مجموع بیش از ۳۵ میلیارد ریال جهیزیه برای مددجویان تحت پوشش این نهاد خریداری شده است.

محمدی افزود: در حال حاضر سه هزار و ۴۸۶ مددجوی تحت پوشش این نهاد در نوبت دریافت جهیزیه هستند.

وی با بیان اینکه به دلیل کمبود اعتبار هنوز نتوانسته ایم برای این تعداد از مددجویان جهیزیه تامین کنیم گفت: امیدواریم تا پایان امسال با اختصاص اعتبارات لازم بتوانیم برای این تعداد از مددجویان نیز جهیزیه تامین کنیم.

 

کد مطلب 3019327

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