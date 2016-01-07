محتواهای دینی باید در فضای مجازی ارائه شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن فیروزآبادی قبل از ظهر پنج‌شنبه در سومین نشست گروه‌های تبلیغ نوین که با حضور جمعی از طلاب و اساتید حوزه در سالن همایش‌های بین‌المللی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد، اظهار داشت: فضای مجازی موازی با فضای حقیقی قرار دارد و تلاش می‌کند همواره در عرصه‌های برقراری ارتباط میان انسان‌ها، اطلاع‌رسانی، ارائه برنامه‌های سرگرمی و خدمات آموزشی، تبلیغی، دولت الکترونیک، ‌ بانکی و تجاری و خدماتی مشابه آن در اختیار کاربران قرار دهد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عنوان کرد: فضای مجازی همچون فضای حقیقی دارای فضای مدنی بوده و زمینه هویت انسان‌ها را با خصایص خاص خود فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: فشردگی زمان و مکان یکی از این خصایص است. ما در فضای مجازی به شدت بصری می‌شویم و نوع ادراکمان در آن متفاوت است.

فیروزآبادی تصریح کرد:‌ انسان در فضای مجازی چیزهایی را می‌بیند که بشر قبل در تمام عمر خود ندیده و ما باید از این موارد برای تبلیغ در فضای مجازی استفاده کنیم.

وی افزود: بین ۶۳ تا ۶۴ درصد مردم تهران عضو پیام رسان‌ها هستند و شماری از آن‌ها به شدت بصری شده‌اند.

نزدیک به هفت میلیارد موبایل در دنیا وجود دارد

دبیر شورای عالی فضای مجازی بیان کرد: نزدیک به هفت میلیارد موبایل در دنیا وجود دارد و ۲ و نیم میلیارد دستگاه کامپیوتر در دنیا وجود دارد و انسانی وجود ندارد که در جیبش موبایل نداشته باشد.

وی با بیان اینکه فضای مجازی حوزه‌ای است که مذهب باید در آن وجود داشته باشد، گفت: فضای مجازی باید منطبق بر اسلام باشد و البته کار در این زمینه سخت است و نباید کوتاهی کرد.

فیروزآبادی اظهار داشت: متأسفانه بیش از ۹۰ درصد مشترکین فضای مجازی در حوزه سرگرمی مشغول هستند و این به دلیل کمبود محتوا در این فضا است و فعالیت گروه‌های نوین تبلیغ در این باره می‌تواند بسیار مؤثر باشد.

وی افزود: ما و حوزه علمیه باید نقیصه‌های فضای مجازی را با اقدامات و تبلیغ در این باره جبران کنیم و فعالانه در این فضا حضور داشته باشیم و مقام معظم رهبری نیز بر این مسئله تأکید کرده‌اند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: مخاطب ما در فضای مجازی، ایرانی است و می‌توانیم با زبانی مشترک و در قالب چند کلمه مطالب زیادی را منتقل کنیم.

وی بیان داشت: تغییر و تحول فرهنگی گسترده‌ای در فضای مجازی ایجاد شده به‌گونه‌ای که مسیحیت کلیسای خود را در این فضا راه‌اندازی کرده است. ما باید طراحی‌های متناسبی را در این فضا با ارائه تولیدات چندرسانه‌ای داشته باشیم.

فیس‌بوک جایگاه اول انتخاب ۱۲۶ کشور

فیروزآبادی با بیان اینکه در آینده ممکن است غالب ساعات افراد در فضای مجازی باشند، یادآور شد: یک و نیم میلیارد نفر در دنیا عضو فیس‌بوک هستند و فیس‌بوک در جایگاه اول انتخاب ۱۲۶ کشور قرار گرفته است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی اظهار داشت: متأسفانه در ایران شبکه‌هایی که با دین پیوندی ندارند بیشترین کاربر را دارند و برخی از این شبکه‌ها تا بیش از یک میلیون فالور دارند و گاهی یک برنامه سرگرمی ۱۷۷ هزار لایک دارد. این‌ها آمارهای نگران‌کننده‌ای‌ است که باید به آن توجه کرد.

تلگرام دارنده بیشترین کاربر در ایران

وی با بیان این که تلگرام بیشترین کاربر را در ایران دارد، ابراز کرد: تلگرام جنبه سرگرمی دارد و در ایران ۲۱ میلیون نفر پیام رسان تلگرام را دانلود کرده‌اند و تلگرام ۱۵ کاربر فعال در ایران دارد.

فیروزآبادی بیان کرد: در ایران دیده شده که ۲ و نیم میلیون نفر در ساعات مختلف همزمان آنلاین هستند و جمعه و پنج‌شنبه بیشترین حضور در فضای مجازی بوده است و این نشان‌ دهنده آن است که در ایران جنبه سرگرمی به جنبه‌های دیگر در فضای مجازی ارجحیت دارد.

وی اظهار کرد: ۱۸ میلیون نفر با متوسط ۵۴ دقیقه در ایران از بازی‌های رایانه‌ای استفاده می‌کنند که میانگین سنشان ۱۶ سال است و ۹۹ درصد بازی‌ها خارجی هستند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزود: ایران در بازی‌های رایانه‌های فضای مجازی رتبه ۴۹ را دارا است و این به نسبت رتبه‌های دیگر که تک رقمی است خوب است.

عدم حفظ حق مؤلف بازی‌های رایانه‌ای از افزایش این بازی‌ها می‌کاهد

وی ابراز کرد: بازی‌های خوبی با تیراژ بالا در ایران تولید می‌شود اما به دلیل عدم حفظ حق مؤلف تولید این بازی‌ها افزایش نمی‌یابد.

فیروزآبادی تصریح کرد: در حوزه علمیه محتوا باید به بحث سرگرمی نیز با توجه به نیاز آن در شهر توجه شده و قدم‌هایی در این باره برداشته شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی بیان کرد: بازی جدید زندگی دوم توسط بسیاری از شرکت‌ها ارائه می‌‌شود و فرد با این بازی‌ها در دنیایی دیگر زندگی می‌کند و برای خودش زن و محل کار جدیدی دارد.