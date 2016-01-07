فرسودگی خانه والیبال البرز/کفپوش ورزشگاه انقلاب را به ما بدهند

عبدالعلی پیرمحمدی در گفتگو با مهر، اظهار کرد: این سالن از ۲۰ سال پیش به شکل مستمر به رشته والیبال خدمات دهی کرده است و این در حالی است که هم کفپوش و هم دیگر تاسیسات آن دچار فرسودگی و خرابی شده است.

وی افزود: مدت ها است درخواست کرده ایم این سالن با اختصاص اعتبار مورد بازسازی قرار گیرد اما تاکنون به این درخواست ما ترتیب اثر داده نشده است.

رییس هیئت والیبال استان البرز با بیان اینکه این رشته ورزشی نیاز به امکانات مناسب تری دارد، گفت: زیبنده نیست که خانه والیبال یک استان با کفپوش از رده خارج و فضای نامناسب پذیرای علاقمندان به این ورزش باشد.

وی خاطرنشان کرد: سالن ورزشی فلاحت در سال های متمادی محل شکوفایی بزرگان والیبال کشور به مانند شهرام و بهنام محمودی، محمدترکاشوند و محمود افشار دوست بوده است و باید توجه به این ورزش و نیازهایش جدی تر از گذشته باشد.

پیرمحمدی از درخواست این هیئت برای در اختیار گرفتن کفپوش مستقر در سالن انقلاب خبرداد و گفت: با رفتن سایپا از البرز ضرورتی برای باقی ماندن کفپوش گران قیمت والیبال در سالن انقلاب کرج نیست و ما درخواست کرده ایم این کفپوش به خانه والیبال شهید فلاحت منتقل شود.

وی در پایان تصریح کرد: کفپوش سالن انقلاب مخصوص رشته والیبال است و متاسفانه به غلط برای برگزاری مسابقات فوتسال مورد استفاده قرار می گیرد و بایستی در اسرع وقت نسبت به جمع آوری آن و تحویلش به هیئت والیبال اقدام شود.