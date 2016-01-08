به گزارش خبرگزاری مهر، براساس مطالعات شرکت کسپرسکی از تهدیدات سازمانی در ۱۲ ماه اخیر، ابزارهایی که برای حمله­ سایبری علیه سازمان­ها استفاده شد، متفاوت از ابزارهایی بود که در مورد کاربران عادی مورد استفاده قرار گرفت.

این ابزارها گسترده ­تر بوده و شامل نرم‌افزارهای قانونی و بدافزارهایی که امضای دیجیتال معتبر داشتند می­ شده است و بدین ترتیب فایل­های مخرب به مدت بیشتری مخفی می­ ماندند.

رشد ۳ برابری حملات به کامپیوترهای سازمانی نسبت به کامپیوترهای خانگی

متخصصان شرکت کسپرسکی همچنین شاهد رشد قابل ملاحظه ­ای در تعداد کاربران سازمانی بوده ­اند که مورد هدف بدافزارهای باج­ خواهی (باج گیر) قرار گرفتند.

بر اساس یافته‌های متخصصان شرکت کسپرسکی در سال ۲۰۱۵، بالغ بر ۵۸ درصد سیستم‌های سازمان‌ها، حداقل توسط یک نوع بدافزار آلوده شدند که نسبت به سال پیش از آن، ۳ درصد افزایش داشت.

حدود یک سوم (۲۹ درصد) کامپیوترهای سازمانی، حداقل یک بار مورد حمله­ اینترنتی قرار گرفتند که می‌توان نتیجه گرفت که این میزان حملات، سه برابر بیشتر از حمله به کاربران عادی بود.

علاقه هکرها به اطلاعات موبایل کارمندان

علاوه بر این، ۴۱ درصد کامپیوترهای سازمانی با تهدیدات داخلی مانند آلودگی ناشی از حافظه­ USB یا دستگاه‌های قابل حمل (پرتابل) آلوده­ دیگر مواجه شدند. متخصصان همچنین متوجه شدند که حملات به سمت پلتفرم اندروید ۷ درصد افزایش داشت که حاکی از افزایش علاقه­ هکرها به داده­ های ذخیره شده روی موبایل­های کارمندان است.

این حملات به دقت برنامه­ ریزی شده بوده و مهاجمان سایبری وقت زیادی صرف کرده ­اند تا اطلاعات مربوط به تماس­ها، تامین کنندگان سازمان هدف و حتی عادات روزمره­ کارمندان در جستجوهایشان را بیابند.

این اطلاعات برای استفاده از وب­ سایت­های قانونی به منظور توزیع بدافزار و حملات مکرر در طول زمان، استفاده شدند.

تمرکز مجرمان سایبری روی سازمانهای مالی

در سال ۲۰۱۵، مجرمان سایبری و گروه­های حملات APT بر سازمان­های خدمات مالی مانند بانک­ها، صندوق­های سرمایه­ گذاری و بورس ارز و سهام، شامل ارزهای رمزنگاری شده متمرکز بودند.

در میان این حملات می ­توان به Carbanak پرداخت که با نفوذ به شبکه­ بانک­ها، به دنبال سیستم­های حساسی می­ گشت که بتواند پول برداشت کند. یک حمله­ موفق می­ تواند چیزی در حدود ۲.۵ تا ۱۰ میلیون دلار درآمد داشته باشد.

گروه هکرهای Wild Neutron مدت زیادی از سال ۲۰۱۵ را صرف شکار شرکت­های سرمایه­ گذاری کرده‌اند که شامل سازمان­هایی که با ارزهای رمز نگاری شده مجازی (بیت کوین) کار می­ کنند و همچنین شرکتهای تصاحب و ادغام (mergers and acquisitions) می‌شود.

تنوع حملات

متخصصان شرکت کسپرسکی افزایش تنوع در هدف­های حمله را نیز مشاهده کردند. به عنوان مثال APT چینی، هدف حمله­ خود را از شرکت­های بازی­های کامپیوتری، به شرکت­های داروسازی و مخابراتی تغییر داد.

Yury Namestnikov محقق ارشد امنیت تیم تحلیل و تحقیق جهانی کسپرسکی می‌گوید: «حوزه­ سایبری در آینده برای شرکت­ها شامل یک حمله با سمت و سویی جدید خواهد بود: زیرساخت. چرا که تقریبا تمام داده­ های با ارزش یک سازمان روی سرورهای دیتاسنتر آن سازمان ذخیره می ­شوند.»

«ما همچنین انتظار داریم استانداردهای امنیتی قوی­تری از سوی سازمان‌های تنظیم مقررات اعمال شود تا مجرمان سایبری بیشتری در سال ۲۰۱۶ دستگیر شوند.»

سرقت از طریق دستگاه POS

دستگاه­ های فروشگاهی (POS (Point-Of-Sale) که توسط فروشندگان و سازمان­ هایی که مستقیما با مشتری مواجه هستند استفاده می‌شود، هدفی دیگر برای حملات سال ۲۰۱۵ بودند و محصولات کسپرسکی بیش از ۱۱۵۰۰ حمله به قصد نفوذ به دستگاه­های POS را مسدود کردند.

این شرکت ۱۰ گونه از برنامه­ های طراحی شده برای سرقت اطلاعات از دستگاه­های POS را شناسایی و اعلام کرد که ۷ مورد از آن‌ها امسال برای اولین بار ظاهر شدند.

رشد روزافزون بدافزارهای باج­ خواهی

اتفاق مهم دیگر در سال ۲۰۱۵ دو برابر شدن تعداد حملات cryptolocker (بدافزار باج گیر) بود و کسپرسکی بر روی بیش از ۵۰ هزار سیستم سازمانی، cryptolocker را شناسایی کرد.

این امر می­ تواند بیانگر آن باشد که باج هایی که از سازمان­ها دریافت شده بسیار بیشتر از آن است که از کاربران عادی گرفته شده است.

موضوع دیگر با احتمال بیشتری نیز وجود دارد، اینکه بسیاری از شرکت­ها تا وقتی که اطلاعاتشان روی سرورها و کامپیوترهای حساس، رمزگذاری شده و غیرقابل دسترسی هستند، نمی‌توانند فعالیتی انجام دهند.

Yury Namestnikov می­ گوید: «سازمان­هایی که قربانی یک cryptolocker می­ شوند، خود را در وضعیتی می­ بینند که باید باجی را به منظور توقف یک حمله­ DDoS بپردازند تا بدین ترتیب فایل‌ها رمزگشایی شده یا این که محرمانگی اطلاعات سرقت شده بازگردد.»

«از آنجا که شواهد نشان داده ­اند مجرمان سایبری پس از اخذ باج خود، خیلی خوش قول نبوده‌اند، مانند حملات DDoS به Proton-mail، بسیاری از این قربانیان باید با مراجع قانونی و متخصصان امنیت کامپیوتری تماس بگیرند.»

شرکت کسپرسکی توصیه می­ کند که شرکت­ها به منظور کاهش خطر و افزایش آگاهی از آخرین تهدیدات، گام بردارند. قوانین پایه­‌ای و اولیه امنیت شبکه ­های سازمانی به مانند همیشه هستند.

براین اساس به سازمانها توصیه می شود که کارمندان را آموزش دهند، فرآیندهای امنیتی قوی راه­ اندازی کرده و به طور کامل از تکنیک‌ها و فناوری­ های جدید استفاده کنند. چرا که به ازای هر لایه­ محافظتی اضافی، خطر نفوذ به شبکه کاهش می­ یابد.