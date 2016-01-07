به گزارش خبرنگار مهر، جعفر احمدی ظهر پنجشنبه در کارگروه اشتغال شهرستان نکا که با محوریت بررسی و پیگیری مشکلات شهرک صنعتی در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، ایجاد اشتغال پایدار، ارتقای فرهنگ کار و مبارزه با بیکاری در شهرستان را ازجمله مهم‌ترین اهداف کمیته اشتغال در سطح شهرستان نکا برشمرد.

وی افزود: ایجاد فرصت‌های شغلی متناسب با ظرفیت‌های منطقه‌ای امری بسیار مبرم و حیاتی به شمار می‌آید لذا همه نخبگان و مسئولان نهادهای مربوطه باید از فرصت‌هایی که در منطقه مغفول مانده در جهت توسعه اقتصاد و اشتغال پایدار استفاده کنند.

فرماندار نکا با اشاره به آمار نگران‌کننده بیکاری جوانان تحصیل‌کرده بیان داشت: با توجه به شرایط موجود آمار جوانان تحصیل‌کرده بیکار بسیار نگران‌کننده و بحرانی است لذا اگر ظرف چند سال آینده نتوانیم فرصت‌های شغلی جدید و پایدار در سطح کشور ایجاد کنیم قطعاً شاهد اثرات سوء و روزافزون بیکاری در جامعه خواهیم بود.

احمدی گفت: توجه به منابع داخلی و حمایت از بخش تولید در قالب اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی ازجمله دغدغه‌های مقام معظم رهبری است که باید با موردتوجه قرار دادن این امر بسیار مهم با شناسایی پتانسیل‌ها و مشاغل موردنیاز زمینه اشتغال جوانان را فراهم آوریم.

رئیس کمیته اشتغال نکا با اشاره به جذب سرمایه‌گذاران در واحدهای تولیدی و صنعتی شهرستان تصریح کرد: به‌منظور اشتغال‌زایی و اجرای طرح‌های مهم اقتصادی در سطح شهرستان نیازمند جذب سرمایه‌گذار و کارآفرینی هستیم لذا در بحث سرمایه‌گذاران تمامی دستگاه‌های اجرایی شهرستان باید با تضمین امنیت در این امر عملیات اجرایی زمینه جذب سرمایه گذران و ایجاد فرصت‌های شغلی تثبیت‌شده را محیا کنند.

جذب سرمایه‌گذاران خصوصی در واحدهای صنعتی

وی روی آوردن به جذب سرمایه‌گذاری خصوصی را عاملی اثرگذار و بی‌بدیل در ایجاد اشتغال و توسعه شهرستان قلمداد کرد و همچنین گفت: اراضی، امکانات و تسهیلات به افراد سرمایه‌گذار واگذار می‌شود تا بتوانند با آورده خود هر چه سریع‌تر نسبت به ایجاد کارگاه و یا کارخانه جهت توسعه و ایجاد اشتغال پایدار شهرستان اقدام کنند.

فرماندار نکا با تأکید بر این امر که بانک‌ها باید مشارکت فعالی با واحدهای تولیدی داشته باشند متذکر شد: در مدیریت بانکی برخی از واحدهای بانک عامل باید تجدیدنظر شود چراکه باوجود مدیران جوان و کارآمد از آن‌ها به‌عنوان نیروی فعال و اثرگذار در بانک‌ها بکار گیری کرد لذا ما هم‌اکنون با معضل اشتغال مواجه هستیم که باید به این امر رسیدگی شود.

وی اضافه کرد: اگر نهاد مربوطه به حوزه اشتغال باوجود دانستن وضعیت فعلی بخواهد تعللی در امر ایجاد فرصت‌های شغلی و رفع مشکلات این حوزه کنند قطعاً این مقوله پذیرفته نخواهد شد چراکه تا پایان سال باید مشکلات بخش صنعت پیگیری و رفع شود.

احمدی بخش عمده مشکلات واحدهای صنعتی را بانک‌ها و سرمایه در گردش عنوان کرد که در حوزه سرمایه گردش ۱۱ واحد صنعتی با این مشکل مواجه و با پیگیری و رایزنی تأمین اعتبار این ۱۱ واحد در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی مخابرات، اجرای زیرسازی و آسفالت، کانال هدایت سیلاب، استقرار ماشین آتش‌نشانی و تقویت ولتاژ برق را ازجمله اولویت‌های شهرک صنعتی نکا دانست که به‌زودی اجرایی می‌شود.

به گفته رئیس کارگروه اشتغال نکا انعقاد سند واحدهای مستقر در شهرک صنعتی در دستور کار قرار دارد لذا مشکلاتی در این حوزه با منابع طبیعی وجود دارد که به‌زودی حل‌وفصل می‌شود درواقع از شهرک صنعتی یک نفر باید به‌طور ویژه مسئول رسیدگی به این امر باشد.

افزایش متراژ واحدهای صنعتی

فرماندار نکا اضافه کرد: بانک زمین به‌واسطه ظرفیت شهرستان نکا به دنبال افزایش متراژ واحدهای صنعتی باشد تا بتوانیم واحدهای تولیدی و صنعتی در شهرک صنعتی نکا را گسترش دهیم.

احمدی نصب تابلو، اصلاح دوربرگردان، اصلاح خروجی شهرک صنعتی و تقویت پست برقی و بررسی اینترنت این منطقه را ازجمله دیگر مصوبات کارگروه اشتغال دانست که باید به‌زودی جهت برون‌رفت از مشکلات اشتغال در دستور کار قرار گیرد.

وی متذکر شد: این جلسات باید به سمتی پیش برود که تمام بخش‌های دولتی و غیردولتی در راستای حل مشکلات در مسیر اشتغال و سرمایه‌گذاری فعال شوند تا مشکلی از مشکلات کم و فرصت مناسب جهت سرمایه‌گذاری و به دنبال آن اشتغال ایجاد شود.

فرماندار نکا افزود: با همدلی، وفاق جمعی و پیگیری ظرفیت‌های اشتغال در شهرستان و اولویت‌بندی استعدادهای شهرستان در بخش اشتغال می‌توان موجبات تقویت و رشد اشتغال پایدار را در شهرستان فراهم کرد.

سید رضا ساداتی رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان نکا نیز در ادامه این کارگروه با اشاره به اشتغال در کمیته امداد اظهار داشت: اشتغال در کمیته امداد با مشاوره شغلی آغاز با آموزش شروع و با اجرا نظارت و پیگیری می‌شود.

رئیس کمیته امداد امام خمینی نکا افزود: تاکنون زمینه آموزش ۵۱۴ مددجو را فراهم و در دستور کار قراردادیم همچنین از ۲۸ میلیارد و ۲۸ میلیون اعتبار که به بانک‌های عامل ابلاغ‌شده تنها ۱۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تسهیلات پرداخت شد.

ابلاغ ۲۵۴ پرونده مددجو به بانک‌های عامل نکا

به گفته وی از ۲۵۴ پرونده فرستاده‌شده به بانک‌ها ۱۰۸ و هشت مددجو قادر به دریافت تسهیلات شدند.

ساداتی با اظهار گله‌مندی از اینکه چرا اعتبارات ما در سایر شهرستان‌ها هزینه می‌شود تصریح کرد: بانک‌ها باید به‌عنوان حلقه اثرگذار پاسخگو باشند درواقع پاسخگوی ما نه پاسخگوی مردم باشند.

وی افزود: عملکرد شهرستان نکا در حوزه تخصیص اعتبار به مددجویان ضعیف است که نیازمند پیگیری از جانب بانک‌های عامل شهرستان هستیم چراکه ما متولیان امر باید موانع و مشکلات این افراد را برطرف کنیم.

توکلی رئیس شهرک صنعتی نکا هم بیان داشت زیرسازی و آسفالت شهرک صنعتی منوط به بعد از پروژه گازرسانی درواقع به‌محض اتمام این پروژه به‌زودی شاهد تحولات عرصه تکنو لوژی خواهیم بود

سلیمانی رئیس کار، رفاه و امور اجتماعی هم اظهار کرد: ۸۱ درصد شاغلین شهرستان نکا در بخش خدمات و تنها ۲۰ درصد در حوزه تولید و صنعت مشغول فعالیت هستند لذا جهت راه‌اندازی چرخه تولید و صنعت در سطح شهرستان نگاه ویژه‌ای به حوزه صنعت انجام گیرد.

وی همچنین با تأکید بر فرصت‌های شغلی گذشته بیان داشت: ما علیرغم ایجاد فرصت‌های جدید به دنبال این هستیم تا با پشتیبانی از بخش تولید و صنعت واحدها و فرصت‌های شغلی این حوزه را تثبیت و حفظ کنیم، همچنین کمیته پیگیری به‌عنوان یکی از مصوبات این جلسه مطرح شد که به‌زودی با همکاری نهادهای مربوطه در حوزه شهرستانی تشکیل می‌شود.