نوروز آئيني معنوي و پيوسته به عالم ملكوت است

دكتر محمد بقايي ، نويسنده و پژوهشگر در گفتگو با خبرنگار مهر ، شادي را اساس و پايه فرهنگ ايراني دانست و گفت : در غالب كتيبه هاي به جا مانده از عصر هخامنشي آفرينش شادي با پديد آوردن آسمان و زمين برابر دانسته شده است.

وي در ادامه يادآور شد : شادي هاي مكتوم در آيين هاي ايراني با آنچه در آيين هاي مشابه در ديگر كشورها وجود داشته كه نشاط را برابر با لذات زود گذر مي دانسته اند، تفاوت داشته و با عالم بالا در ارتباط بوده است.

بقايي با تأكيد بر اينكه ايراني شادي ايراني، نشاطي معنوي و مرتبط با عالم بالا است، افزود: در نظر ايرانيان طبيعت و خدا دو روي يك سكه هستند و انسان به هرچيز كه بنگرد ، جلوه اي از معشوق را در آن به نظاره مي نشيند و همه راهها به خداوند ختم مي شود تا آنجا كه سنايي مي گويد: كفر و دين است در رهش پويان وحده لاشريك له گويان .

دكتر بقايي دعاي تحويل سال را مربوط به عصر صفوي عنوان كرد و گفت : تا پيش از صفويان، آيين هاي نوروزي كاملا مشابه آنچه پيش از ورود اعراب به ايران در اين سرزمين رواج داشت اجرا مي شد و در اين دور است كه بسياري از انديشه هاي بر آمده از سرزمين ايران كه در فرهنگ ايراني ريشه دوانده بود به زبان عربي برگردانده شد .

وي در مورد پيشينه قرآن بر سر سفره هفت سين گفت : با توجه به اينكه نوروز يك جشن الهي است همواره كلام مكتوب خداوند بر سر سفره هفت سين يا هفت شين يا هفت ميم ايرانيان بوده است . اما پس از اسلام اين كلام مكتوب الهي به قرآن تبديل شد و امروز مي بينيم پدران و مادران اسكناس هاي نو را لاي برگ هاي معجزه پيامبر (ص) گذاشته و به كودكان خود عيدي مي دهند .

بقايي نوروز را ميلاد هويت ايراني دانست و گفت : نگذاريم اين تنها باقي مانده هويت ايراني از بين برود چرا كه تنها آيين هاي ملي هستند كه مي توانند ما را به وحدت و تماميت ارضي برسانند.