دمای زنجان افزایش می یابد

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کردو افزود: از امروز(پنج شنبه) آسمان زنجان صاف تا قسمتی ابری است و وزش باد در استان کاهش می یابد.

وی اظهار کرد: سرعت وزش باد دیروز در استان ۹۰ کیلومتر در ساعت بود که امروز وزش باد در استان کاهش یافته است.

مدیر کل هواشناسی استان زنجان گفت: از فردا(جمعه) سامانه بارشی به استان وارد می شود و تا روز یکشنبه ادامه دارد.

یاغموری به وضعیت دمایی استان زنجان اشاره کرد و افزود: دمای استان تا روز شنبه افزایش می یابد.

وی دمای فعلی شهر زنجان را سه درجه بالای صفر عنوان کرد و گفت: این دما نسبت به دیروز در همین ساعت دو درجه گرم تر شده است.

مدیر کل هواشناسی استان زنجان به گرم ترین و سردترین مناطق استان زنجان طی ۲۴ ساعت گذشته اشاره کردو یاد آورشد: در این راستا با دمای ۱۵ درجه سانتیگراد بالای صفر گرم ترین و قیدار با ۲ درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مناطق استان بودند.