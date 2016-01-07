سهم جوانان لرستانی از اعتبارات دولتی تنها ۶۰ میلیون تومان است

به گزارش خبرنگار مهر، علی یاور عزیز پور ظهر پنج شنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان لرستان با اشاره به اعتبارات اختصاص یافته به حوزه جوانان این استان اظهار داشت: در مجموع کل اعتبارات اختصاص یافته به حوزه جوانان لرستان تنها ۶۰ میلیون تومان است.

وی با بیان اینکه این میزان اعتبار به هیچ عنوان کفاف اجرای برنامه های حوزه جوانان لرستان را نمی دهد عنوان کرد: باید گفت اختصاص این میزان اعتبار به حوزه جوانان لرستان به اندازه تامین جهیزیه برای ازدواج برای یک جوان در استان است.

مدیر کل ورزش و جوانان لرستان با تاکید بر اینکه اعتبارات دولتی به هیچ عنوان برای اجرای برنامه های حوزه جوانان لرستان کافی نیست گفت: در این راستا سازمان های مردم نهاد باید در این زمینه به کمک حوزه جوانان لرستان بیایند.

عزیزپور با اشاره به فعالیت ستاد ساماندهی امور جوانان لرستان عنوان کرد: در مجموع حدود ۲۸ دستگاه اجرایی عضو این ستاد هستند.

وی بیان داشت: استاندار لرستان، مدیر کل ورزش و جوانان لرستان، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، دانشگاهها، تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان، دادگستری، صدا و سیما، میراث فرهنگی و ... از اعضای اصلی ستاد ساماندهی امور جوانان استان محسوب می شوند.

مدیر کل ورزش و جوانان لرستان با تاکید بر لزوم همکاری سایر دستگاههای اجرایی استان در حوزه جوانان بیان داشت: تنها ورزش و جوانان در این حوزه مسئولیت ندارد بلکه همه دستگاههای که عضو ستاد ساماندهی هستند باید همکاری لازم را در این زمینه داشته باشد.

عزیزپور همچنین به فعالیت سازمانهای مردم نهاد در حوزه جوانان استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۱۴ سازمان مردم نهاد در این زمینه فعالیت دارند که بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته این تعداد در سال آینده به ۹۵ مورد افزایش خواهند یافت.