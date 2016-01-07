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۱۷ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۲۵

با معرفی تیم های برتر؛

رقابت های فوتبال باشگاهی البرزنیمه اول بهمن ماه به پایان می‌رسد

رقابت های فوتبال باشگاهی البرزنیمه اول بهمن ماه به پایان می‌رسد

کرج- نائب رییس هیئت فوتبال استان البرز گفت: رقابت های فوتبال باشگاهی استان البرز در دستجات مختلف نیمه اول بهمن ماه با معرفی تیم های برتر به پایان می رسد.

بهروز یمینی در گفتگو با مهر،اظهلر کرد: علیرغم تاخیر در شروع مسابقات خوشبختانه بازی ها با نظم خوبی در حال پیگیری است و به تناوب مسابقات در دستجات و رده های مختلف رو به پایان است.

وی افزود: لیگ برتر بزرگسالان هفته گذشته با معرفی قهرمان به پایان رسید و سایر رده ها نیز حداکثر طی یک ماه آینده به سرانجام خواهد رسید.

نائب رییس هیئت فوتبال استان البرز با بیان اینکه اضافه شدن ورزشگاه شریعتی کرج به دایره امکانات سخت افزاری این هیئت بسیار راهگشا بوده است گفت: این ورزشگاه با امکانات مناسب پس از ۳ سال دوباره در اختیار رقابت های فوتبال قرار گرفت و ما توانستیم با بهره گیری از آن لیگ های مختلف استانی وکشوری را با کیفیت بهتری برگزار کنیم.

یمینی تصریح کرد: در خصوص میزبانی نمایندگان استان در لیگ های کشوری نیز این ورزشگاه بسیار چاره ساز بوده است و مشکلات برگزاری مسابقات در ورزشگاه انقلاب کرج را نداریم.

وی از اعلام برنامه زمان بندی فصل آتی فوتبال باشگاهی استان البرز در آینده نزدیک خبرداد و گفت: با هدف بالا بردن کیفیت مسابقات و آگاهی تیم ها از برنامه سال آتی تقویم ورزشی سال ۹۵ را به محض اتمام فصل جاری اعلام می کنیم.

یمینی در پایان افزود: فعالیت ۶ تیم لیگی البرز در رقابت های فوتسال و فوتبال کشور در رده های مختلف سال پرکاری را برای این هیئت ورزشی رقم زده است و امیدوارم بتوانیم با میزبانی شایسته از این رقابت ها جایگاه البرز در کشور را ارتقاء دهیم.

کد مطلب 3019350

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